Muere el actor de Los vigilantes de la playa Michael Newman a los 68 años

El actor de Los vigilantes de la playa Michael Newman ha muerto a los 68 años. El encargado de dar la noticia ha sido el creador del documental After Baywatch: Moment in the Sun, Matt Flecker, quien era íntimo amigo del intérprete.

Así, Felcker comunica que Newman murió "por complicaciones cardíacas" el pasado 20 de octubre pero que estuvo "rodeado de su familia y amigos". A Michael le diagnosticaron Parkinson con solo 50 años en el 2006.

"Pude ver a Mike antes de que falleciera. Estaba casi inconsciente... cuando llegué él estaba despierto casi como un milagro y me miró y dijo 'llegaste justo a tiempo' y se rio. Ese era Mike. Encontró el humor hasta el final", escribe el cineasta en su mensaje de despedida en Instagram.

"Antes de irme agarró mi mano tan fuerte como pudo y me miró fijamente a los ojos y solo asintió, yo asentí y dije. 'Nos volveremos a ver… lo prometo'. Unos días después. Perdí a mi amigo. Un héroe. Mi héroe. Gracias por llegar a mi vida Newmie. Incluso si fue un breve tiempo", termina escribiendo.

La última vez que vimos a Michael Newman en público fue en el estreno en agosto de After Baywatch: Moment in the Sun junto al resto de actores de Los vigilantes de la playa.

Newman era el único socorrista real que había en la serie y, después de David Hasselhoff, fue el actor que más salió en la ficción, un total de 150 episodios.

Además, Michael era bombero, profesión que no abandonó en ningún momento. En los últimos años el intérprete se dedicó a ayudar a dar a conocer la enfermedad del Parkinson y colaboraba con la Fundación de Michael J.Fox.

Michael Newman, Newmie en Los vigilantes de la playa | Getty

"Quiero contar mi historia personal y que genere conciencia sobre la importancia de encontrar una cura para el Parkinson", decía el actor a People en una entrevista.

"Esta enfermedad terminal me ha permitido pensar mucho, algo que quizá no quería, pero me ha aportado sabiduría", reflexionaba.

"Mi cuerpo ha cambiado tan lentamente que apenas lo noto, pero constantemente me recuerdan que el Parkinson se ha convertido en el centro de mi vida".