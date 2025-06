Whitney Purvis (Embarazada a los 16) ataca a su ex tras morir su hijo a los 16 años: "Su muerte podría haberse evitado"

Whitney Purvis se hizo famosa debido a que formó parte del reality de MTV Embarazada a los 16. Ahora, la estrella televisiva ha vuelto a estar en el foco debido a una tragedia, la muerte de su hijo Weston a los 16 años.

Tras su muerte salió la noticia que Purvis no entró en el funeral de su hijo. Sobre esto hay dos versiones. La de ella quien asegura que su ex le dijo la hora mal para que no pudiera entrar. Y la de Weston padre, quien declara que llegó tarde al velatorio.

Después todas estas desavenencias Whitney Purvis ha publicado una extensa cartaen Facebook donde acusa a su ex de alejarla de sus hijos y de hacerle la vida imposible durante años: "Necesito desahogarme", empieza diciendo.

"Esto ha sido tan traumático. Incluso en la muerte de mi hijo no podía ser una persona decente no solo para mí sino para el pequeño Weston.

Mi hijo tenía diabetes, la enfermedad de Addison y deficiencia anti-tripsina alfa uno, y no tenía seguro médico, pero tenía una póliza de seguro de vida contra él.

Su padre compró cinco coches en los últimos seis meses pero no pudo pagar el seguro médico. Se jacta de cuánto dinero tiene y tiene el descaro de hacer un GoFundMe para ayudar a enterrarlo cuando lo iba a cremar de todos modos porque era el más barato, además tenía la póliza de seguro de vida.

Whitney Purvis, de Embarazada a los 16, con su hijo Weston | Facebook Whitney Purvis

Su muerte podría haberse evitado. Debería haber tenido un monitor Dexcom/glucosa que alertase cuando su azúcar estaba subiendo o bajando a un nivel peligroso. En nuestra orden de custodia, se suponía que tenía un seguro médico para nuestros hijos; eso era parte de nuestro acuerdo.

Eso no me parece bien, y le comenté este asunto unos días antes del funeral, y se enfadó, pensando que lo estaba acusando de negligencia, pero solo quería entender. En cuanto al funeral, querían decir que yo estaba en la lista de invitados, entonces ¿por qué no pude entrar? Dije que debe haber algún tipo de error, y dijeron que no.

Él sabía que yo estaba ahí fuera y les dijo que me hicieran salir de la propiedad. ¿Suena eso como si llegara tarde, o suena como si no me quisiera allí en absoluto?

Si era una persona decente, podría haberse asegurado de que al menos pudiera despedirme de él. Él sabía lo que estaba haciendo.

No me importa cuánto no me guste alguien; hay ciertas líneas que nunca cruzaría. No soy el tipo de persona que quiere ver a alguien sufriendo, y nunca entenderé ese tipo de maldad. Necesitaba mi firma para incinerar a Weston, no tiene ningún problema en quitarme la manutención de los niños, pero aún así dice que no soy su madre.

Me disculpo por despotricar y esto es todo lo que hablaré sobre ello, pero estoy cansada de gritar en silencio. Todo lo que quería era tener mi tiempo a solas con él para despedirme, un mechón de su pelo y algunas de sus cenizas. Ha ignorado mis mensajes desde el funeral", escribe.