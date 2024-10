Pamela Anderson revela por qué se negó a estar en el documental de Los Vigilantes de la Playa: "Lo intentaron todo"

Recientemente se estrenaba After Baywatch: Moment in the Sun, un documental sobre la mítica serie de los año 90 en el que participan gran parte del reparto original de la serie.

Algunos actores como Jeremy Jackson se sinceran sobre aspectos muy duros de su vida como cuando tuvo que entrar en prisión o sus problemas con las drogas.

Pero, los fans de la ficción han echado en falta a uno de los rostros más icónicos de la serie Pamela Anderson.

Pamela Anderson como C.J. Parker en 'Los vigilantes de la playa' | Cordon Press

Ahora, la actriz, quien recientemente estuvo en España, ha hablado conGlamour sobre los motivos por lo que ha querido alejarse de este proyecto.

"Alguien me ha enseñado algo de que Hulu está haciendo, una especie de documental de Baywatch, con el que no tengo nada que ver", explica.

Para seguir desvelando los esfuerzos de la producción porque estuviera en el documental: "Así que simplemente desenterraron una entrevista, pero yo no tenía nada que ver con este documental. Le rogaron a todos los que me rodeaban. Intentaron que mis hijos me convencieran. Dijeron que les darían créditos de producción".

Pamela Anderson en el Festival de San Sebastián | Getty Images

"Lo que quiero decir es que lo estaban intentando todo. Y yo les dije: No, realmente no quiero dar marcha atrás", concluye tajante.

Pamela Anderson interpreto a Casey (C.J Parker) desde el año 1992 hasta 1997. La serie le abrió las puertas de Hollywood y se convirtió en toda una leyenda pero, no siempre, lo que le vino fue bueno de esta fama desmesurada.