Los momentos más icónicos de Alberto Chicote en Pesadilla en la cocina que no pueden caer en el olvido

Pesadilla en la cocina ya es todo un sello de laSexta. La pasión de uno de los chefs más reconocidos de la televisión por el mundo culinario y la hostelería lo ha llevado a grabar por todos los confines del país (y hasta de fuera de España). Este 23 de junio, el corazón del programa Alberto Chicote sopla 56 velas y queremos felicitarlo por su cumpleaños rememorando los momentos que nos ha dejado para la historia, en su periplo por incontables cocinas del territorio nacional e internacional.

Aleatoriamente, y de entre los más de 100 episodios que conforman el exitoso formato que enmienda negocios en crisis, nos detenemos en su visita al restaurante catalán Sukur. Fue en el año 2020 y la tensión llegó hasta las casas de los telespectadores. El indomable jefe de cocina de este bar griego elevó la crispación hasta hacer añicos las comandas, saturar la salida de los platos y encararse incluso con el cocinero de laSexta:

En este listado no puede faltar otro momento inolvidable para el historial de Pesadilla en la cocina. La irrupción del equipo televisivo en La Concha, en pleno corazón de El Rocío (Huelva). Era la tercera temporada del programa y Antonio, propietario del local de comidas, llegó a amenazar a Chicote por cuestionar las croquetas de su madre y su alocada gestión. Vean:

"¡No me toques, coño!". Era el año 2014 y el rostro de Atresmedia estudiaba la particular forma de trabajar en La taberneta. No le convencía la manera de servir alguno de sus productos principales de la carta, así como el cuestionable estado de sus fogones, pero a Walter, dueño del local barcelonés, no le sentó nada bien. Lo puedes ver aquí.

Octubre de 2016. Chicote sale del país para intentar ayudar a Fermín, propietario de, desplazándose hasta Utrecht (Países Bajos). El extremo jolgorio del dueño, guitarra en mano en pleno servicio, y la extravagancia de su forma de trabajar supusieron uno de los capítulos más tensos de Pesadilla. ¿Lo recuerdas?

Entre los más recordados se encuentra justo la primera grabación y que supuso el debut del formato en televisión, en octubre de 2012. El programa de laSexta visitó La Tana, en Pinto (Madrid), donde un matrimonio saltó por los aires por sus desafortunadas formas a la hora de manejar la cocina. Recuérdalo en atresplayer.

"¡No me vas a joder el negocio!". Las voces y discusiones con los camareros han centrado muchos de los instantes incómodos de Alberto Chicote en el citado programa de cocina. Un caso fue cuando acudió a La parrilla de Poli, donde una indomable trabajadora llevó al límite a todo el equipo de grabación y a sus propios compañeros. Atentos: