Denise Richards muestra el antes y el después tras hacerse un lifting facial que le daba "terror": "Dije que nunca lo haría"

Denise Richards ha sorprendido a sus seguidores al compartir abiertamente su transformación estética tras someterse a un lifting facial, una decisión que ella misma reconocía que le producía miedo. La actriz, quien dio el paso a la plataforma de Onlyfans, ha publicado imágenes del antes y el después, dejando ver un cambio notable en su rostro.

Las fotografías, compartidas junto a su cirujano, el doctor Ben Talei, muestran diferencias visibles en zonas como el cuello, la boca y la mirada. Además del lifting, Richards se sometió a otros procedimientos complementarios como un levantamiento de cejas, blefaroplastia superior, retoque de labios e injerto de grasa.

La propia actriz no ha dudado en mostrarse satisfecha con el resultado: "Lo mejor que pude haber hecho por mí misma", ha asegurado en redes sociales tras la intervención.

Por su parte, el cirujano destaca que el objetivo era mejorar sin alterar su esencia: "Fue un honor preservar su carácter y su belleza", ha explicado, subrayando que el tratamiento buscaba restaurar su apariencia natural en lugar de transformarla por completo.

El especialista también ha detallado algunos de los cambios logrados: "La expresión cansada alrededor de los ojos y la boca se ha revertido", afirmando que incluso detalles como los lóbulos de las orejas habían mejorado.

Este proceso llega después de que Richards confesara en una entrevista con Allure que durante años rechazó la idea de someterse a un lifting facial: "Siempre dije que nunca lo haría… esa es mi cara, es mi trabajo".

Sin embargo, con el paso del tiempo cambió de opinión: "Era algo en lo que llevaba pensando dos años… y en los últimos seis meses pensé: 'Tengo que hacerlo'", reconoce. También admite que el miedo fue un factor clave en su decisión: "Siempre le tuve miedo a un lifting facial", ha confesado, especialmente por tratarse de una intervención en la cara.

Con esta transformación, Denise Richards no solo muestra su cambio físico, sino también una nueva postura frente a la cirugía estética, apostando por la transparencia en una industria donde este tipo de decisiones suelen mantenerse en privado.