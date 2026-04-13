Muere a los 30 años Dolly Martinez, estrella de Mi vida con 300 kilos

Dolly Martinez formó parte de la temporada 10 de My 600-Lb. Life (Mi vida con 300 kilos) cuando solo tenía 25 años. Ahora, su hermana Lindsey Cooper ha comunicado su muerte a través de un mensaje en Facebook.

"Con profunda tristeza les comunico el fallecimiento de mi querida hermana, Dolly. Dolly tenía una personalidad radiante; iluminaba cualquier lugar con su risa, su bondad y su amor. Tenía la habilidad de hacer que todos se sintieran especiales y su calidez permanecerá con nosotros para siempre.

Aunque nuestros corazones están destrozados, me consuela saber que ahora está reunida con nuestro padre en el cielo. Solo puedo imaginar la alegría de ese reencuentro.

Descansa en paz, Dolly. Siempre te amaremos, siempre te extrañaremos y jamás te olvidaremos".

Por el momento la familia no ha revelado la causa de la muerte de Dolly.

Martinez explicó en el reality los problemas de salud mental por lo que atravesaba y cómo la comida era su mayor adicción:

"Lo único lo suficientemente poderoso como para distraerme de los pensamientos oscuros es la comida. La comida es mi droga de cabecera que me quita el dolor. La comida es más que un simple placer. Es mi razón de ser".