La hija de 13 años de Ioan Gruffudd acusa a la novia del actor de "golpearle la cabeza" tras pedir una orden de alejamiento contra él

Ioan Gruffudd, el actor de 'Los 4 fantásticos', y Alice Evans ('Crónicas Vampíricas') iniciaron una dura batalla de divorcio en 2021. Un año después, el actor solicitó una orden de alejamiento contra su exmujer con quien comparte dos hijas, Ella, de 13 años, y Elsie, de 9.

Ahora, el actor ha sido denunciado por "violencia doméstica" por su hija Ella y han salido a la luz nuevos detalles.

Al parecer, Ella también ha solicitado protección civil por acoso y una orden de alejamiento durante los próximos 5 años contra Bianca Wallace con el objetivo de protegerse a sí misma y a su hermana.

Daily Mail ha obtenido un expediente judicial en el que Ella acusa a Bianca de "golpearla en la cabeza con una puerta" después de una discusión que tuvo lugar el 26 de mayo en la casa de Ioan.

Ella ha relatado los hechos y ha indicado que aquella fue la primera vez que conoció a Bianca: "Mi padre me recogió y nos llevó a mi hermana y a mí a su apartamento para pasar la noche allí. Vi a su novia, la demandada, en el apartamento. Nunca la había conocido". Y ha afirmado: "Estaba muy enfada con mi padre porque era una visita para pasar la noche y ya le había dicho en el pasado que no quería conocer a su novia, con la que ahora vivía".

"Estaba tan enfadada con él que tiré leche en su cama, llené de mostaza el suelo y lancé avena a mi padre en la cara", ha relatado Ella que ha añadido que, a raíz de estos hechos, Ioan y Bianca la llamaron "manipuladora", "abusiva" y "narcisista".

Tras aquellas palabras, Ella sintió que "no podía estar allí más" y cuando trató de salir de la casa, Bianca "intentó bloquearla levantando sus brazos".

"Pude rodearla y abrir la puerta. Pude caminar hasta la mitad de la puerta, pero cuando aún estaba en el marco de la puerta, la demandada me cerró la puerta, haciendo que me diera en la cabeza y también en mi brazo. Me causó una herida en el brazo y un pequeño chichón en mi cabeza", ha afirmado Ella que, tras el incidente, "trató de bajar las escaleras corriendo", pero Ioan la agarró del brazo.

Finalmente, Ella consiguió salir de la casa junto a su hermana y volver a casa de su madre junto a su niñera, a la que pudo llamar tras los hechos.

"Tengo miedo de que Bianca abuse y/o siga permitiendo que el abuso también suceda con mi hermana", ha afirmado Ella sobre el motivo de la solicitud de la orden de alejamiento que impediría a Bianca acercarse a más de 92 metros de la adolescente, su hermana, su casa, su escuela y su coche.

La orden aún no se ha aprobado y se estimará el 23 de junio ante un tribunal.