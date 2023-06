La hija de Ioan Gruffudd ('Los 4 Fantásticos') pide una orden de alejamiento en su contra por violencia doméstica

La vida de Ioan Gruffudd parecía ir sobre ruedas hasta 2021, cuando su mujer por ese entonces, Alice Evans, tuiteó que el protagonista de 'Los 4 Fantásticos' abandonaba a su familia tras 20 años juntos.

"Mi amado esposo/alma gemela desde hace 20 años, Ioan Gruffudd, ha anunciado que dejará a su familia a partir de la próxima semana. Nuestras hijas pequeñas y yo estamos muy confundidas y tristes. No se nos ha dado una razón excepto que él 'ya no me ama'. Lo siento mucho", rezaba aquel mensaje.

Unos meses después, el actor comenzó a salir con la actriz Bianca Wallace, hecho que denunció su expareja por haber estado engañándola durante tres años.

Durante este tiempo y con la custodia compartida de sus dos hijas, Ella, de 13 años, y Elsie, de 9, el intérprete ha estado ausente del panorama cinematográfico.

Sin embargo, medios como Page Six se han hecho eco de la orden de alejamiento interpuesta en el Tribunal Superior de Los Ángeles por su hija Ella en su contra por "violencia doméstica".

El Daily Mail ha añadido que las dos hermanas visitaron la casa de Ioan, que comparte con su novia en Los Ángeles la semana pasada cuando aparentemente ocurrió un incidente. Esta denuncia también fue dirigida hacia Bianca.

Asimismo, ésta no es el único problema legal al que se ha enfrentado en el último año, pues en 2022 fue él quien presentó una demanda contra su exesposa por esto mismo, alegando que amenazó con "hacer acusaciones públicas falsas si la dejaba, vender historias falsas sobre mí y destruir mi carrera".

Ioan Gruffudd y Alice Evans | Getty Images

"Alice amenazó con decir a la gente que había abusado de ella o nuestras hijas. Amenazó con mandarme a la policía si no cumplía con sus demandas y con mandarme a prisión", aseguró.

Su exmujer se defendió negando tales acusaciones: "No he golpeado, atacado, amenazado insultado, acosado, seguido, abusado, destrozado la propiedad privada, ni vigilado, robado la identidad o molestado con mensajes y repetido contacto al demandante ni a su novia".