El actor Ioan Gruffudd, conocido por sus papeles en 'Liar' o '4 Fantásticos', y la actriz Alice Evans ('Crónicas Vampíricas'), ('102 dálmatas') confirmaron su ruptura el año pasado tras 13 años de matrimonio.

Evans fue la que decidió revelar la noticia al mundo en su Twitter en unos mensajes que más tarde borró, donde aseguró que su "marido/alma gemela de 20 años" había decidido "abandonar a su familia".

"Mis hijas y yo aún estamos muy confusas y tristes. No se nos ha dado una razón más allá de que 'ya no me quiere'", revelaba la actriz.

Ahora, E! News ha revelado que que Ioan Gruffudd ha emitido una orden de alejamiento oficial contra su mujer que le prohíbe acercarse a menos de 90 metros de él o su novia, Bianca Wallace.

La petición incluye alegaciones del actor de que Evans amenazó con "hacer acusaciones públicas falsas si la dejaba, vender historias falsas sobre mí y destruir mi carrera".

Además, Gruffudd añade en su demanda que "Alice amenazó con decir a la gente que había abusado de ella o nuestras hijas. Amenazó con mandarme a la policía si no cumplía con sus demandas y con mandarme a prisión", asegura.

El actor de 'Liar' también clama que la actriz ha continuado haciendo falsas acusaciones contra él en redes sociales y mensajes amenazadores a sus redes y teléfono personal.

Alice Evans responde a la orden de alejamiento

Tras conocerse la noticia, la propia Alice se ha pronunciado asegurando que "no está de acuerdo" con la orden y asegura que no ha hecho ninguna de las acusaciones contra ella a su exmarido ni a su novia Bianca Wallace.

"No he golpeado, atacado, amenazado insultado, acosado, seguido, abusado, destrozado la propiedad privada, ni vigilado, robado la identidad o molestado con mensajes y repetido contacto al demandante ni a su novia", describe la alegación.