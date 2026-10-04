La hermana del novio de Gypsy Rose la acusa de "mentir" y asegura que habían roto antes de su inesperada muerte: "Estamos indignados"

Ken Urker, pareja de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija, falleció a los 34 años en su domicilio de Raceland, Luisiana, el pasado 1 de octubre, precisamente el día de su cumpleaños.

Según informó la oficina del sheriff de Lafourche Parish, los agentes acudieron a la vivienda tras recibir una llamada alrededor de las 18:15 horas y encontraron a Urker muerto. Las autoridades han señalado que, por el momento, no existen indicios de que se trate de una muerte violenta, mientras que Gypsy Rose explicó a People que cree que Ken pudo sufrir una sobredosis.

Ahora, la familia de Urker ha roto su silencio y lo ha hecho criticando duramente a Gypsy Rose.

Gypsy Rose Blanchard y Ken Urker | Gtres

La hermana de Urker, Autumn, ha afirmado a US Sun que Blanchard "no tenía derecho a mentir" sobre los detalles que rodearon la inesperada muerte de Ken.

Autumn ha asegurado que ambos habían roto aproximadamente un mes antes de su muerte y que fue Ken quien decidió terminar. También ha negado que estuvieran comprometidos o planeando tener un segundo hijo.

Y es que, Gypsy contó que escribió a Ken para felicitarle por su cumpleaños y, al no recibir respuesta, su hermano Dylan y su cuñada acudieron a la vivienda y lo encontraron muerto. Autumn ha sostenido que Gypsy llevaba tiempo sin recibir respuesta de Ken y que la ausencia de contestación de Ken no debería haber desencadenado preocupación por él.

"Cuando él decía: 'Se acabó', ella hacía algo, así que siempre se peleaban cuando rompían", dijo.

Junto a estas palabras, Autumn también ha declarado al Daily Mail que su familia estaba "indignada" con las palabras de Gypsy Rose: "Ni siquiera ha llamado a mi madre ni a ninguno de nosotros todavía".

Ken Urker y Gypsy Rose Blanchard | Instagram @gypsyrose.insta

"Se esforzó muchísimo por Gypsy porque era ese tipo de persona. Mi hermano fue un buen padre, un buen hermano, un buen hijo y un buen amigo. Y todos tuvimos la suerte y la bendición de haberlo conocido", añadió.

La pareja se conoció cuando Gypsy todavía estaba en prisión, llegó a comprometerse en 2018 y, tras varios años separados, retomó su relación en 2024. Juntos tuvieron una hija, Aurora Raina, nacida a finales de ese año.