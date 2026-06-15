El cirujano de Michael Jackson operó la nariz de John Stamos tras una rinoplastia fallida: "No me quedó bien"

John Stamos, el conocido como tío Jesse de Padres Forzosos, ha dado una entrevista a The Really Good Podcast con Bobbi Althoff donde ha reconocido que acudió al cirujano de Michael Jackson para que le volviera a operar la nariz.

El actor se unió al reparto de General Hospital en 1982, coincidiendo con el momento en el que el actor se operó la nariz. Pero el resultado no fue el deseado por lo que decidió ir al cirujano que realizó la primera operación de nariz de Michael Jackson unos años antes.

"Me la rompí cuando era niño. Me golpeó un palo de golf. Aquí tengo una pequeña cicatriz", explica en el podcast.

John Stamos a princpios de los 80 cuando estaba en General Hospital | Cordon Press

"Y yo estaba en la serie General Hospital, y simplemente no me gustaba cómo la tenía, así que me la operé", confiesa. Pero añade que "no quedó muy bien".

"Y entonces fui, y de hecho me la hice arreglar por el cirujano de Michael Jackson", declara.

No es la primera vez que habla de su operación de nariz. En sus memorias en el año 2023, If You Would Have Told Me reconce que de pequeño lo insultaban llamándolo "Nariz Grande Stamos".

"Quien se somete a una rinoplastia intenta encontrar alguna excusa que no sea la vanidad, pero llamémoslo por su nombre: vanidad", decía en sus memorias.

"No estoy del todo contento con el resultado. Mi nariz parece levantada, como la de Peter Pan o algo así. Así que, en mi próximo descanso, me la haré retocar por el cirujano plástico de Michael Jackson", recogía en el libro.

"¿Quién mejor para llevar a cabo la delicada tarea de remodelar mi nariz que el hombre que creó un rostro completamente nuevo para MJ?".

"Ni siquiera llevo un año la serie y ya he pasado de ser el novato joven al tipo que se ha operado la nariz dos veces", decía con sentido del humor.