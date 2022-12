Christian Chávez se convirtió en uno de los actores más famosos de México cuando a principios de los años 2000 se estrena Rebelde. Tras el éxito de la serie los protagonistas triunfarían durante muchos años más con la banda RBD.

Ahora, Christian Chávez, quien ya tiene una carrera consolidada, ha ofrecido una de sus entrevistas más sinceras a Yordi Rosado en su canal de YouTube. Así, el actor se abre y cuenta cómo fue su infancia como un niño gay.

Aunque, uno de los instantes más duros es cuando Christian revela, entre lágrimas, el momento en el que se lo contó a sus padres: "Les dije: 'Papá, mamá, soy gay. Dije: ¿Cómo puede ser que las personas que más me aman no sepan quién soy yo de verdad? Era muy importante para mi que las personas que más me amaban supieran quién era yo porque si no sabían esa otra parte de mí, tenían que saberlo", empieza diciendo.

Pero la reacción de sus progenitores no fue la más deseada: "En ese momento, mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de SIDA, que Dios no me quería así".

Cuando Chávez cuenta estos recuerdos no puede evitar emocionarse y se seca las lágrimas. Después, el actor explica la reacción de su padre: "Mi papá se quedó en shock, pensó que era como una moda", dice.

Para después recordar unas palabras que le marcaron e hicieron mucho daño en el futuro: "Me dijo algo que me lastimó: 'Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie' y, obviamente, fue un proceso de 10 años en el que empezaron a entender".

A pesar de la reacción tan violenta que tuvieron al principio Christian Chávez explica que a las horas su madre lo localizó en la casa de un amigo y le pidió que regresara: "Luego de unas horas, mi mamá me llamó a la casa de un amigo y me dijo 'por favor vuelve'", y el artista volvió con sus padres.

