Maite Perroni se casa y Anahí canta esta canción de RBD en la boda

Maite Perroni es una de las actrices de mayor trayectoria de la popular serie 'Rebelde'. Convertida en una de las protagonistas más recurrentes de las telenovelas mexicanas, ha tenido éxitos recientes como 'El Juego de las llaves' o ha probado suerte trabajando en España en la película 'Sin ti no puedo'. A su buen momento profesional se une también su vida personal.

La actriz acaba de pasar por el altar junto al productor musical Andrés Tovar. Un enlace al que no podían faltar sus compañeros de 'Rebelde', quienes volvieron a reunirse ahora que se cumplen 18 años del estreno de la ficción. Aunque no pudieron asistir todos los integrantes de RBD, sí que estuvieron presentes Anahí Puente, Chistopher Uckermann y Christian Chávez,

"Aquí estamos!!! Celebrando el amor", comentaba Anahí en su cuenta de Instagram donde compartió imágenes del feliz momento. De hecho, fue tal la emoción de la artista que no pudo contenerse y protagonizó un momento musical, interpretando temas originales de la agrupación, como puedes ver arriba en el vídeo.

"¡Cuánto celebro tu felicidad ! No te imaginas lo que hoy se llenó mi corazón. Verte feliz me hace taaaaaan feliz. Te mereces todas las alegrías de este mundo!! Te amo ! Y amo esto tan grande que nos une y que el tiempo solamente fortalece más y más. Gracias por hacerme parte de este día tan especial. ¡Muchas felicidades !". Anahí compartió este texto junto a una imagen de ella con Perroni.

La historia de amor de Maite Perroni y Andrés Tovar

Tras un año de noviazgo la pareja se dio el sí quiero este pasado fin de semana. El pasado mes de septiembre hicieron público su compromiso que tuvo lugar desde las alturas. El productor le pidió matrimonio a la actriz, mientras sobrevolaban la ciudad de México en helicóptero. Tras la ceremonia Maite Perroni compartió una imagen del enlace con el siguiente texto:

"We did it! (Lo hicimos) Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló".

La fecha de la celebración se adelantó un día de lo previamente confirmado y tuvo lugar en Valle de Bravo, un lugar bastante llamativo de la Ciudad de México. De esta forma se pone un final feliz a una relación amorosa que a pesar de haber tomado forma recientemente, se conocieron hace más de veinte años.

Anahí ('Rebelde') presume orgullosa de su nariz tras reconocer que se la ha operado: "Ya no me asustan las críticas"