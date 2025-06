Walton Goggins y Aimee Lou Wood dan una entrevista juntos y aclaran sus rumores de pelea tras The White Lotus: "Nos queremos profundamente"

La temporada 3 de The White Lotus contó con dos personajes que robó el corazón de los espectadores, el de Rick y Chelsea, interpretados por Walton Goggins y Aimee Lou Wood.

Pero, tras el final de la seriese ha rumoreado mucho que los actores se habían dejado de hablar, sobre todo después de que Walton dejara de seguir en Instagram a Aimee.

Ahora, meses después se han vuelto a encontrar en una entrevista conjunta para Variety donde aseguran que nunca hubo un problema entre ellos.

"No hay ninguna enemistad. Adoro, amo con locura a esta mujer, y es muy importante para mí", afirma el Goggins.

Así, durante la entrevista el actor se gira a su compañera y dice: "Esta mujer es Goldie Hawn, es Meg Ryan. Puede con todo, y lo hará. Ya verás cómo serán sus próximos 20 años de experiencia. Estaré en una isla, creo que en Grecia. Pero ella es especial. No hay ninguna enemistad. Ella es amor y sé que yo lo soy para ella. Nos queremos profundamente".

Para después explicar por qué dejó de seguirla en Instagram: "Después de terminar el rodaje, necesitaba alejarme de todos", cuenta. "No he hablado con nadie. No podía soportarlo. Me juzguen o no. Me importa un bledo lo que piensen. Este es mi proceso. Rick lo es todo para mí, y Chelsea lo es todo para mí. Y eso es lo que necesitaba hacer para procesar todo esto".

"Es todo tan ridículo. Es solo una parte de mí despedirme de este personaje para que Aimee y yo seamos amigos para siempre", cuenta, explicando así que era el proceso que necesita hacer después de un rodaje tan intenso.

A lo que Wood le dice: "Lo entiendo perfectamente". Y él le responde: "Te amo".

"Estoy conmovido porque nunca hemos estado en la misma ciudad para hablar de esto. Así que, para mí, esto es simplemente maravilloso", dice el actor con lágrimas en los ojos.

Sobre este tema Aimee dijo: "Creo que es un comentario sobre nuestra situación cultural. ¿Por qué todo el mundo está obsesionado con Instagram? Es irrelevante. Nos importa un bledo Instagram ¿Por qué no conversar sobre la historia de Rick y Chelsea y disfrutarla?".

"Si me permite añadir, ¿solo para cerrar esto? ¿Seguir o dejar de seguir? Soy un hombre hecho y derecho", interrumpe Walton. Para inmediatamente después levantarse a por su móvil y decir: "¿Sabes qué? ¡Te sigo ahora mismo!".