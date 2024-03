Vuelve Nine Perfect Strangers: La truculenta serie de Nicole Kidman suma un nuevo reparto en la temporada 2

Prime Video ha desvelado que Nicole Kidman vuelve como protagonista de la segunda temporada de la serie Nine Perfect Strangers, junto a Henry Golding, Mark Strong y Lena Olin que se unen al reparto de forma regular.

Además, Kidman se encargará de nuevo de la producción ejecutiva. La serie es obra de David E. Kelley, guionista de éxitos como Big Little Lies, Anatomía de un escándalo o The Undoing.

La segunda temporada de Nine Perfect Strangers estará disponible en Prime Video en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, donde está disponible en Hulu.

Nicole Kidman (Expats, Big Little Lies) interpretará nuevamente a Masha, Henry Golding (The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, La vieja guardia 2) interpretará a Peter, Mark Strong (1917, Cruella) en el papel de David y Lena Olin (Los niños de Winton, The Darkness), será Helena.

Sobre la primera temporada

La primera temporada de Nine Perfect Strangers se estrenó en agosto de 2020. Basada en el bestseller de The New York Times de la autora Liane Moriarty, Nine Perfect Strangers está ambientada en un exclusivo centro de salud y bienestar que promete la recuperación y transformación y en el que nueve estresados urbanitas intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor. La directora del complejo, Masha (Kidman), los vigila durante los 10 días de retiro con la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos agotados. Sin embargo, estos 9 desconocidos no tienen ni idea de lo que les espera.

El reparto de la primera temporada estuvo formado por Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone y Manny Jacinto.