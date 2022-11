Todos los motivos por los que querremos verlo todo en 'Quererlo todo' en Nova

Un triángulo amoroso. Una herencia problemática. Una paternidad oculta. Cualquiera de estas tres cuestiones serían ya el perfecto punto de arranque de una nueva historia, pero en el inicio de 'Quererlo todo' tenemos ya esos tres elementos y algunos otros más que, sin duda, nos hacen querer verlo todo de esta nueva apuesta latina de Nova.

Un elenco intergeneracional

Uno de los primeros alicientes de 'Quererlo todo' es que cuenta con un elenco que combina en la medida justa la experiencia de grandes nombres propios de las telenovelas con jóvenes talentos que poco a poco se van haciendo un hueco en el star system del género.

Así nos hemos reencontrado con rostros de sobra conocidos como Olivia Bucio (‘Amor bravío’, ‘Cuando me enamoro’), Eugenia Cauduro (‘Un camino hacia el destino’) o Alexis Ayala (‘Lo que la vida me robó’).

A ellos se unen otros intérpretes que son cada vez más habituales en los roles protagonistas de las grandes producciones. Es el caso de Michelle Renaud, con quien nos reencontramos tras ‘La reina soy yo’, y que, a su vez, se reencuentra con Danilo Carrera, con quien ya coincidió en ‘Pasión y poder’ e ‘Hijos de la luna’.

El hijo pródigo

'Quererlo todo' arranca con la que podría ser una gran noticia. El hijo del dueño del rancho La noria, el heredero del gran hacendado, regresa a su hogar después de años alejado de sus raíces. Pero, sin embargo, lo que debería ser motivo de júbilo y alegría no hace más que desencadenar una serie de dramáticos acontecimientos.

Su imprudencia al volante provoca que haya que sacrificar a un magnífico caballo y el rencor acumulado hacia su padre provoca tal crisis de ansiedad a su progenitor que lo que iba a ser un día de fiesta termina con un funeral.

Leonel Montes quererlo todo | Televisa

Por ahora sabemos poco de Leonel (Víctor González), pero las expectativas no son demasiado halagüeñas. Aunque en algún momento llegamos a comprender su dolor porque intuimos que don Patricio no debía ser precisamente el mejor candidato a padre del año, su actitud ha dejado bastante que desear.

Hace años que no pisa "sus dominios", pero no duda en despedir a Mateo, el hombre de confianza de su padre, a la primera oportunidad. Es cierto que al empleado se le fue ligeramente la mano golpeando a su patrón, pero todos hemos sido muy conscientes de que Leonel buscaba la más mínima excusa para librarse de Mateo desde que vio el primer cruce de miradas entre él y Valeria.

Y si lo de Mateo podría tener alguna justificación, nunca podremos olvidar la frialdad con la que trató a Dalia, una mujer que dedicó su vida a cuidar, atender y servir a los Montes y que recibe un frío “estás despedida” cuando osa pedir un poco de consideración con su hijo.

Además, no podemos perder de vista un detalle que apenas ha durado unos segundos, pero que puede ser clave para entender no sólo el carácter de Leonel sino también su distanciamiento con su padre. ¿Cuál es la relación real que tiene (o tuvo) con Sabina?

Así pues, por ahora Leonel encabeza la lista de personajes más detestables de esta historia y apenas acabamos de conocerlo. ¿Se confirmará esta negativa primera impresión? ¿Será capaz de ganarse nuestra simpatía o, por el contrario, nuestra antipatía irá in crescendo?

Una chica de portada

El regreso de Leonel no solo ha provocado un cataclismo en La noria, sino que también ha supuesto la entrada en escena de Valeria (Michelle Renaud), toda una chica de portada que sueña con desfilar en las mejores pasarelas del mundo, pero que, por ahora, pasea por una hacienda en la que cada piedra parece esconder un secreto.

Leonel y Valeria | Nova

Valeria asiste atónita a los acontecimientos que se desarrollan a su alrededor. Si no fuera porque está del otro lado de la pantalla, casi podría decirse que es una de nosotros. Una espectadora que intenta entender qué está pasando y cuya intuición le dice que lo peor aún está por llegar.

Valeria aterriza en La noria profundamente enamorada de Leonel, pero tal vez el Leonel de la gran ciudad no es igual que el Leonel del rancho. Ella ya ha visto actitudes que le han sorprendido y que la han disgustado. Por ahora lo justifica en el dolor por la muerte de su padre, pero ¿seguirá comprendiendo ese carácter complicado en el futuro?

¿Un simple peón?

Y no podemos perder de vista la posibilidad de que gran parte de la confusión de Valeria tenga nombre propio: Mateo.

Hasta ahora sus encuentros han sido bastante desafortunados. Aunque el flechazo en un accidente de coche es un clásico entre los clásicos, en esta ocasión el necesario sacrificio de un caballo elimina todo el romanticismo de la situación. Eso sí, después hemos tenido lo que podría llamarse "momento conexión" cuando el solícito Mateo (Danilo Carrera) ayudó a la accidentada Valeria.

Michelle Renaud es Valeria en quererlo todo | Televisa

Será interesante ver cómo la glamurosa chica de ciudad se va acercando al peón de rancho, cómo encajan dos mundos tan opuestos y, sobre todo, cómo lidian con sus respectivas parejas actuales.

Pero Mateo no solo resulta un personaje relevante por su previsible romance con la novia de su jefe. Su vínculo con don Patricio es una cuestión que nos intriga desde el principio y más aún cuando descubrimos que el patriarca de los Montes tuvo un hijo ilegítimo con Esmeralda.

Don Patricio no sabía nada de ese hijo. Esmeralda no sabe nada de ese hijo. Aaron dice no saber nada de ese hijo. Pero nosotros ya sabemos perfectamente que en las telenovelas las casualidades no existen y Mateo tiene todas las papeletas para ser el hijo perdido.

Si eso es así, ¿cuánto tiempo tardará en descubrirse su verdadera identidad? ¿Quién será el primero en descubrirlo? ¿Cómo reaccionará Leonel al saber que tiene un hermano? ¿Cuál será la actitud de Mateo al conocer su origen? Si nos equivocamos y no es Mateo el hijo perdido, ¿quién es?

Una herencia en cuestión

Pero en 'Quererlo todo' no solo se quiere con el corazón. También se quiere con la cabeza y, sobre todo, con el bolsillo porque en medio de ese torbellino de emociones que viven unos y otros se alza el interés que todos tienen por hacerse con el preciado botín de la herencia de don Patricio.

En teoría, el patrimonio Montes debería dividirse en partes iguales entre los hijos de don Patricio. Así, el reparto tendría que hacerse entre Leonel y Angelita, que, al ser solo una niña, sería representada por su madre, Sabina, que no puede optar a ningún porcentaje porque por minutos no llegó a convertirse en la señora de Montes.

Sara Corrales es Sabina Curiel | Televisa

Todo esto sería la teoría, pero don Patricio conocía perfectamente a quienes lo rodeaban y redactó un testamento nada convencional.

En primer lugar, retiró todo el dinero del banco e hizo depositaria de esa fortuna a la que fue una de las mujeres de su vida y madre de uno de sus hijos: Esmeralda. ¿Qué sucederá cuando la casi esposa Sabina descubra quién tiene el dinero de su casi marido? ¿Qué opinará la ex esposa Minerva de que el padre de su hijo haya depositado su confianza en la que fuera su amante?

En segundo lugar, nombra albacea de su patrimonio a Dalia, su leal ama de llaves. ¿Cómo actuarán los que se consideran herederos legítimos ante la intrusión de una criada en su patrimonio? ¿Sumarán fuerzas Leonel y Sabina para enfrentarse a ella o actuarán cada uno por su cuenta para hacerse con el favor y la simpatía de Dalia?

En tercer lugar, si nuestra teoría sobre la identidad de Mateo es correcta, ¿cómo encajará él en el reparto de los bienes?

Todas estas cuestiones e intrigas han sido solo el punto de partida de esta historia, pero, sin duda, aún quedan muchos personajes por conocer, muchas intrigas por descubrir y muchos secretos por revelar.

En definitiva, los primeros compases de 'Quererlo todo' nos han dado motivos más que suficientes para querer saberlo absolutamente todo sobre esta historia.