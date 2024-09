Todos los motivos para engancharte a Una nueva vida en Antena 3

Una nueva vida reúne todos los ingredientes de una gran serie turca. Un heredero rebelde que disfruta de los privilegios de su prestigioso apellido pagando el precio de la obediencia absoluta a los principios familiares. Una adolescente que sueña con ir a la universidad mientras su padre solo aspira a que pase de criada a esposa. Un gran patriarca que solo conoce una forma de hacer las cosas y que no admite réplicas. Una familia que vive para el qué dirán. Unos personajes que viven bajo el yugo de unas normas no escritas de obligado cumplimiento.

Y todo esto bajo el paraguas de un gran choque entre dos mundos, entre dos formas de ver la vida, entre dos formas de afrontar la realidad, entre dos formas de entender el amor. Y la gran pregunta está en descubrir quién ganará la batalla ¿la tradición o la modernidad? ¿el pasado o el futuro? ¿el machismo y la misoginia o el empoderamiento y el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones?

Tradición versus modernidad

En Una nueva vida recuperamos una de las palabras más utilizadas en las series turcas: la tradición. Al igual que sucedía en Sila, Hercai o, incluso, Fatmagül, el eje vital de las familias Korhan y Şanlı es la tradición, es decir, aquello que siempre se hizo de la forma que siempre se hizo.

Para los patriarcas de ambas familias, Halis y Kazim, lo más importante es que su apellido siga siendo respetado, admirado e, incluso, temido, y consideran que la mejor forma de conseguirlo es mantener el status quo. Dicho de otro modo: lo mejor para que nada cambie es que nada cambie.

Por eso, Halis busca una nieta política a la vieja usanza haciendo un casting bastante bochornoso entre las jóvenes de buena familia y mejor reputación de su ciudad de origen. Por eso, Kazim hace que sus mujeres paseen como grandes señoras por el bazar mientras que en casa son las criadas.

Para ellos el mundo se circunscribe a su voluntad. Ellos deciden. Los demás obedecen. Y no hay más que decir. Por eso resulta interesante ver cómo las nuevas generaciones intentan rebelarse a su manera contra la dictadura de la tradición.

Ferit (Mert Ramazan Demir), el nieto de Halis, vive su vida alternando las mujeres, las fiestas y el alcohol. Y esa combinación implica necesariamente la presencia de paparazzis y, por supuesto, una buena dosis de chismes y escándalos. Justo lo que su respetabilísimo abuelo no puede tolerar. ¿El apellido Korhan en las páginas de sucesos o, peor aún, en las de cotilleos? No hay peor humillación para una familia de prestigio. Por eso ha decidido tomar medidas y aplicar la única receta que conoce: la tradición. Ferit se casará con una muchacha de moral y comportamiento intachable aunque no la haya visto en su vida.

Por otro lado, Seyran (Afra Saraçoğlu), la hija de Kazim, también tiene un proyecto de futuro muy diferente al de su padre. Él aspira a casarla con un buen partido (si es un buen hombre o no es totalmente secundario). Ella sueña con ir a la universidad. Él pretende que solo salga de su casa vestida de blanco. Ella se esfuerza por salir con un título universitario bajo el brazo.

¿Quién ganará ese particular duelo? ¿La tradición más rancia o el aire fresco de los nuevos tiempos? ¿Las normas no escritas de obediencia incuestionable o la libertad de la toma de decisiones individual? ¿El qué dirán y las apariencias o el respeto y la felicidad?

Unos deciden, otros obedecen

En medio de esa guerra entre el pasado y el presente están atrapados Ferit y Seyran, que, por obra y gracia de sus mayores y la inevitable tradición, van a ver truncados todos sus sueños y proyectos.

Para Ferit su boda de conveniencia es un castigo por no comportarse como corresponde a su apellido. Para Seyran es un castigo por el mero hecho de ser mujer y no tener ni voz ni voto. Ambos están condenados a obedecer, pero su posición ante esa orden es totalmente diferente.

Ferit ha tenido una vida llena de privilegios y oportunidades. Ha podido viajar, estudiar, disfrutar y solo ahora ve como le cortan las alas. Sin embargo, Seyran ha vivido una vida en la oscuridad. No es que Seyran no haya viajado, es que apenas ha salido de su casa más que para pasear bolsas vacías. Es más, ni en su casa ha tenido la libertad de poder comerse una onza de chocolate.

¿Qué supondrá para ambos su obligado encuentro? Sin duda, un cataclismo emocional y vital. ¿Se adaptará Ferit a ser un hombre casado o mantendrá algunas de sus costumbres de soltero? ¿Podrá huir Seyran de su nueva jaula o se marchitará en su interior?

En cuanto a su relación, ¿serán algún día un matrimonio real o solo lo aparentarán? ¿Ayudará Ferit a Seyran a cumplir sus sueños o la condenará a ser solo una esposa? ¿Podrá Seyran hacer oír su voz en una mansión donde ellos hablan y ellas guardan silencio? ¿Será esa pareja de jóvenes rebeldes capaz de derrotar a esos grandes señores que no son más que pobres hombres?

Son muchas las preguntas que se esconden tras las puertas de esas grandes mansiones y, además, son muchos los secretos que albergan. Algunos ya los descubrimos en los primeros compases de esta historia, otros los intuimos y, sin duda, hay bastantes a la espera de ser revelados. Sin olvidar, por supuesto, cómo afectará a las respectivas familias su nuevo parentesco. ¿Formarán un gran clan o aflorarán tensiones por celos, envidia o ambición?

Por ahora tenemos muy claro que Ferit y Seyran tienen un largo y tortuoso camino por delante. Ellos no han podido decidir su futuro, pero nosotros sí decidimos acompañarlos en este viaje para comprobar si la luz de la libertad, el respeto y la tolerancia es capaz de iluminar la oscuridad del autoritarismo, la intransigencia y la misoginia.