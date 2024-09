Eren, el mejor amigo, padre y policía de Secretos de familia

A lo largo de todo este tiempo hemos seguido las aventuras y desventuras de Ilgaz y Ceylin. Con ellos hemos vivido grandes momentos de felicidad y auténticos dramas. Pero, a su lado, además de nosotros, también ha estado siempre su fiel y leal amigo Eren, que se ha consolidado como el mejor policía, un gran padre y un amigo incondicional.

Un amigo incondicional

No ha sido fácil seguir el ritmo de Ilgaz y Ceylin. A sus idas y venidas sentimentales con bodas, separaciones y divorcios hay que sumar el incontable número de crímenes y delitos con los que han tenido que lidiar.

Pero, en todos esos vaivenes, siempre ha habido alguien que se ha mantenido firme a su lado: Eren, que comenzó siendo amigo de Ilgaz, receló un poco de Ceylin en los primeros tiempos, pero pronto la convirtió en su reina.

Eren ha sido testigo en todas y cada una de sus bodas. Ha sido el paño de lágrimas de ambos cuando las cosas no iban bien. Ha sido el confesor y consejero de una de las parejas más inestables que hemos conocido. Ha sido el mediador imprescindible cuando la situación era especialmente crítica. Ha sido el hombro en el que fiscal y abogada siempre se apoyaban.

Y, sobre todo, Eren lo ha hecho absolutamente todo sin pedir nada a cambio. Y sin necesidad de llamarlo. Como todos los buenos amigos, Eren siempre ha estado donde tenía que estar y cuando tenía que estar. Ha hablado cuando correspondía y ha callado cuando era necesario.

Ya fuese en los juzgados, en comisaría, en casa de los Kaya Erguvan, en el coche o en una cafetería, Eren ha sido ese amigo que todos desearíamos tener en los buenos momentos y, sobre todo, en las peores situaciones porque él nunca falla. Nunca defrauda. Nunca abandona. Nunca se rinde.

El mejor policía

Esas cualidades como amigo son extensivas a su habilidad profesional como policía. Desde que lo conocemos, Eren ha tenido que resolver asesinatos, secuestros, desapariciones, etc. Ha asumido investigaciones en las que apenas había pistas que seguir, pero él siempre encontraba las huellas necesarias. Ha investigado casos en los que los sospechosos eran un misterio, pero él siempre encontraba a quien esposar, encerrar y condenar.

Pero lo peor no ha sido la gravedad de los crímenes que ha tenido que enfrentar, los momentos más críticos han sido cuando los implicados eran sus seres más queridos. Fue doloroso poner las esposas a Çinar en aquel primer capítulo como sospechoso por la muerte de Inci, pero lo fue aún más detener a Ceylin por el supuesto asesinato de Ilgaz. Y, por supuesto, no podemos olvidar cuando su hija y sus amigos tenían la mala afición de meterse en todos los líos habidos y por haber o que su novia calló durante años la localización de Mercan.

Por eso, a estas alturas seguimos haciéndonos la misma pregunta: ¿por qué Eren no es el comisario jefe? Todos tenemos claro que ninguno de sus superiores le ha llegado a la suela de los zapatos, entonces ¿por qué no logra el merecido ascenso?

Eso sí, como la perfección es casi imposible, Eren también demostró tener un lado oscuro cuando decidió pasar de policía a juez. Ideó un plan perfecto para castigar a los violadores de Tugce, lo que ha supuesto una sombra en su brillante trayectoria profesional.

Todos somos conscientes de que lo que hizo, junto con todos sus cómplices, no fue lo correcto. Pero, aún sabiendo eso, también entendemos sus decisiones y sus acciones. Y lo que más nos cuesta comprender es por qué no acudió a sus amigos. ¿Por qué no confío en el buen hacer de Ceylin como abogada y de Ilgaz como fiscal?

Ese sabor un tanto agridulce que nos deja ese episodio también es buen ejemplo de lo bien desarrollado que está ese personaje. Eren ha sido ejemplar en todas sus facetas, pero también tiene la capacidad de equivocarse.

Un gran padre

Y, por supuesto, tenemos que tener claro que ese borrón en su impecable hoja de servicios ha estado motivada por una razón de peso: su hija Tuğçe. Solo por ella fue capaz de dejar a un lado sus principios y a sus amigos.

Ha sido interesante ver cómo Eren pasó de llevarse la sorpresa de su vida al saberse padre de una adolescente algo problemática a convertirse en el orgulloso progenitor de una brillante policía y amable suegro de un fiscal.

Por lo tanto, desde un punto de vista global, Eren se ha ganado con su buen hacer el ser uno de los personajes más respetados y más queridos por toda la audiencia.