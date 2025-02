The Walking Dead: Daryl Dixon rueda en el Albaicín de Granada su temporada 3

El barrio morisco del Albaicín, en Granada, acoge estos días el rodaje de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, un spin off de la mítica serie The Walking Dead protagonizado por Norman Reedus, que incluye escenarios emblemáticos como el mirador de San Nicolás, frente a la Alhambra.

El rodaje, que está previsto que se prolongue hasta la noche de este martes, ha conllevado el corte de varias zonas del Albaicín, tanto al tráfico rodado como al peatonal, salvo para residentes y usuarios del centro de salud y el colegio Gómez Moreno, ha informado a EFE la Policía Local.

Norman Reedus como Daryl en 'The Walking Dead' | AMC

Además, durante este miércoles habrá cortes concretos para el desmontaje del decorado, que incluye vehículos singulares y objetos de todo tipo, desde bidones hasta mobiliario y armas acordes con la trama de esta serie de drama horror postapocalíptico que cuenta con miles de seguidores en todo el mundo.

El turístico mirador de San Nicolás es uno de los espacios reconvertido estos días en plató de grabación de la serie, cuyo campamento base está situado en el campo de fútbol de San Miguel Alto.

Las grabaciones también han incluido a Sevilla, donde la semana pasada el canal estadounidense American Movie Classics (AMC) se desplazó a la Casa Pilatos, el palacio del Marques de la Montilla y el Real Alcázar.

Basada en la serie de cómics homónima de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard, la serie podrá verse en plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV y Vodafone TV.