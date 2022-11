'The Crown': El actor español que aparece en la temporada 6 pero no has reconocido

'The Crown' estrenó hace unos días su temporada 6 donde se produce, de nuevo, un cambio en los personajes principales para mostrar el paso del tiempo y reflejar una de las décadas más complicada de la familia real británica.

Y es que, en los años 90 los problemas dentro del matrimonio entre Diana de Gales y el príncipe Carlos de Inglaterra ya son insuperables y, tras años de disputas y rumores, deciden separarse.

En esta entrega vemos el florecer de una nueva Lady Di quien rompe con todo tras desvincularse de la Casa real. Una felicidad que se vio truncada el 31 de agosto de 1997 cuando la princesa fallece en una accidente de tráfico en París mientras era perseguida por unos paparazzis.

En la última parte de la vida de Diana hubo una persona muy importante para ella, el empresario de origen egipcio Dodi Al-Fayed, quien desgraciadamente también perdió la vida en este trágico accidente.

Por ello, en el episodio 3 de la temporada 6, llamado 'Mou Mou', nos presentan a Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi. En la serie vemos cómo Mou Mou, como lo llamaban cariñosamente, pasa de ser un vendedor ambulante a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo.

Así, vemos primero cuando Al-Fayed era joven y vivía en Egipto para después dar un salto internacional y ser el propietario de emblemas como los almacenes Harrods de Londres o el hotel Ritz de París.

Parte de las escenas de Egipto están rodadas en España, concretamente en Jerez, donde aparece un actor español que seguramente conozcas. Se trata de Abdelatif Hwidar e interpreta a Ali Ali Al-Fayed, el padre de Mohamed Al-Fayed.

Abdelatif Hwidar es un actor de 51 años nacido en Ceuta que tiene una larga carrera a sus espaldas. En 2008 ganó el Goya a Mejor Cortometraje de ficción por 'Salvador, historia de un milagro cotidiano'. Pero seguro que te suena de haberlo visto en muchas series y películas españolas ya que es un rostro habitual.

Una de las interpretaciones más destacadas ha sido en la serie también de Netflix 'Élite' donde interpretaba al padre de Nadia y Omar durante las tres primeras temporada de la ficción.

Abdelatif Hwidar ha hablado a 'El periódico' cómo fue su fichaje para 'The Crown': "Probaron con muchos intérpretes egipcios y luego ampliaron la búsqueda, así que me preparé una prueba", explica. "Contacté con un amigo egipcio y estuve semana y media preparando el acento. Cuando me cogieron, ya me pusieron un 'coach'".

Además, el intérprete también comenta cómo ha sido la experiencia: "Lo que cobras ya está a otro nivel, muy superior a la media. Y las condiciones en las que trabajas son muy distintas, incluso en el rodaje tienes tu propia 'roulotte', porque los actores nos pasamos muchas horas esperando".

