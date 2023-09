Taylor Momsen cuenta que la "complicada" decisión de dejar Gossip Girl cambió su vida "de la noche a la mañana"

Taylor Momsen se inició en el mundo de la actuación siendo tan solo una niña y consiguiendo su papel más destacado a los 7 años en 'El Grinch' donde interpretó a la pequeña Cindy Lou Who, un personaje que marcó su infancia tras las burlas de algunos niños de su colegio.

Años después, en la década de los 2000, Momsen logró hacerse con un personaje en la icónica serie de la década, Gossip Girl, donde interpretó a Jenny Humphrey, una joven de Brooklyn apasionada de la moda. Sin embargo, tras 3 temporadas, su personaje desapareció de la serie.

Ahora, durante una entrevista con su compañero de reparto en Gossip Girl, Penn Badgley, en el podcast Podcrushed, la actriz ha explicado cómo los escritores y productores de la serie la ayudaron a abandonarla por voluntad propia para centrarse en otra facetas artística por las que sentía pasión, la música.

"Actuar fue algo de la infancia en lo que me metieron cuando tenía 2 años. No estaba tomando mis propias decisiones en ese entonces", ha explicado Momsen. "Literalmente, tan pronto como llegué a una edad en la que podía tomar mis propias decisiones, fue como un clic... Me desperté una mañana y dije: 'Espera un segundo. ¿No tengo que hacer esto? No'. ¿No tengo que hacer este otro trabajo? ¿Puedo simplemente tocar en mi banda, hacer giras y escribir canciones? ¿Puedo hacer eso?"

Momsen ha asegurado que es "un poco más complicado salir de una serie" que alejarte, pero "puedes hacer eso". "Tengo la capacidad de crear mi vida como quiero vivirla", ha añadido. "Fue como si se apagara una bombilla. Me desarraigué y cambié mi vida de la noche a la mañana".

Taylor Momsen en 'Gossip Girl' | CW

"La producción dijo: 'Bueno, no podemos dejarte fuera de tu trato, pero podemos sacarte de la serie para que puedas ir de gira. Sin embargo, no puedes actuar en nada más'", ha explicado y, aun con la condición impuesta, Momsen ha asegurado: "Realmente me permitieron seguir mi sueño, y les estaré siempre agradecida por eso".

Desde 2009, Momsen es vocalista enThe Pretty Reckless, una banda de hard rock y post-grunge.