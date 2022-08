'Stranger Things': Sadie Sink estuvo a punto de ser rechazada como Max por esta razón

El final de la cuarta temporada de 'Stranger Things' sigue causando debate y dando lugar a todo tipo de teorías entre los fanáticos de la serie, como la que dice que las próximas muertes serán la de Will y Dustin. Todo lo ocurrido en torno a la ciudad de Hawkins desde el inicio de la serie, ha revolucionado la plataforma en streaming donde se emite, Netflix, como también lo han hecho sus protagonistas.

En estos últimos episodios, nos despedíamos de algunos de los personajes más queridos como el de Eddie Munson (Joseph Quinn) y casi lo hacemos también con Max (Sadie Sink) aunque finalmente queda hospitalizada y no sabemos qué ocurrirá en la quinta y última temporada.

Sadie Sink como Max en 'Strager Things' | Netflix

Max es una de las estrellas principales que sin lugar a duda, durante la temporada 4 ha brillado más que en ninguna otra. Su personaje entraba en la segunda temporada como la chica nueva que llegaba a la escuela y que finalmente, termina haciéndose amiga de los protagonistas Mike, Dustin, Once, Will... Sin embargo, lo que muchos desconocen es que Sadie Sink estuvo a punto de no conseguir este papel.

Sadie Sink casi pierde el papel de Max

Durante una entrevista para la revista Fashion, Sadie contó que cuando hizo la audición para 'Stranger Things', los directores del casting estuvieron a punto de rechazarla, pues dudaban si era la adecuada para interpretar a Max debido a que la actriz por entonces tenía 14 años y era muy mayor. Resulta curioso debido a que en Hollywood, normalmente suelen coger a actores con una edad mayor que el personaje al que interpretan.

Recuerda cómo tuvo que rogarles para que concedieran su deseo porque ella estaba segura de que ese papel debía ser suyo: "Solo les rogué y les supliqué que me dieran más material para poder mostrarles algo nuevo".

Personajes de 'Stranger Things' | Netflix

Finalmente, Sadie Sink lo consiguió y tras una lectura de guion con Matarazzo y McLaughlin la llamaron al día siguiente. Fue la determinación de la intérprete la que hizo que ahora, sea una de las actrices más prometedoras tras finalizar la serie.

Sadie ahora tiene 20 años, lo que significa que siendo muy joven ha tenido que hacer frente a toda una avalancha de fans y éxito: "La situación en la que estamos el elenco de 'Stranger Things' y yo es extraña, porque el mundo sabe quiénes son nuestros personajes, pero todavía estamos tratando de descubrir quiénes somos como personas".

"Creo que estar en esta industria te acelera y maduras más rápido", asegura.

Ahora, entre sus próximos proyectos pendientes, coprotagonizará la película 'The Whale' junto a Brendan Fraser que se estrenará entre el 31 de agosto y 10 de septiembre en el Festival de Venecia.

Algunos rumores también señalan que podría hacer de villana para Marvel, aunque por el momento no hay confirmación oficial.

