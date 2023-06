'Stranger Things': Maya Hawke revela si su personaje, Robin, debería tener novia en la última temporada

'Stranger Things' se ha convertido en una de las series más populares del mundo y ha lanzado al estrellato a sus jóvenes protagonistas.

Ahora, el final de la serie de Netflix está más cerca que nunca y ya que sabemos que la temporada 5 será la última de la ficción. Las teorías sobre el final que tendrán los personajes son muchas pero los detalles reales que se conocen sobre ella no han dejado indiferente a nadie y podemos verlos en el vídeo de arriba.

Entre los jóvenes del reparto encontramos a Maya Hawke, quien interpreta a Robin Buckley, la compañera de trabajo de Steve Harrington (Joe Keery). Gracias a esta amistad ella conoce a Eleven y al resto de protagonistas y entra de lleno en las aventuras de los niños en la ciudad de Hawkins. Durante la tercera temporada de la serie se pudo ver como Steve y Robin forjaron una amistadmuy especial y algunos fans esperaban que fuese el romance de la temporada.

Maya Hawke y Joe Keery, Steve y Robin en 'Stranger Things 3' | Netflix

Sin embargo en cuanto Robin tuvo la suficiente confianza con su compañero le reveló que era gay. Desde ese momento el foco de los fans se puso en Vickie, interpretada por Amybeth McNulty, la actriz protagonista de la aclamada serie 'Anne with an E'. Este personaje se incorporó en la temporada 4 y las chicas se conocieron en la banda de música del colegio donde ya se comienza a notar una química muy especial juntas.

Mientras esperamos la ansiada temporada 5 de la serie, Yahoo Entertainment ha entrevistado a Maya Hawke y le ha preguntado sobre si le gusta la idea de que Robin pueda llegar a tener novia. La actriz y cantante ha asegurado que no es fácil tener una opinión clara sobre el tema:

"No lo sé. Tengo sentimientos encontrados al respecto. Siento que es algo genial, pero también me encantan los personajes en los que su vida amorosa no es el centro de su existencia. Esa amistad que tiene con Steve es muy especial y las amistades me han guiado a lo largo de mi vida. Creo que son muy importantes y merecen que se les dedique el tiempo que parecen en las pantallas".

El hecho de que Robin sea lesbiana ha aportado una representación LGTBQI+ muy positiva a una de las series más exitosa de todos los tiempos. Además las especulaciones sobre el final de la serie y las relaciones de Robin han puesto el foco de los fans en el vínculo tan íntimo que creó con Nancy Wheeler, interpretada por Natalia Dyer, en la última temporada.

Natalia Dyer, Joe Keery, Gaten Matarazzo, Maya Hawke, Sink y Caleb McLaughlin en la temporada 4 de 'Stranger Things' | Netflix

El rodaje de la última temporada se encuentra en un parón indefinido por la huelga de guionistas en EE.UU., pero los cálculos colocarían su estreno a principios de 2024, donde pondrá fin uno de los grandes éxitos de la historia de Netflix.