'Stranger Things' 5: La teoría que revela el final y por qué acabará muy mal para Eleven

'Stranger Things' se ha convertido en una de las series más populares de la década y ha lanzado al estrellato a sus jóvenes protagonistas.

A todos les hemos visto crecer en pantalla y ahora nos despediremos de ellos en la temporada 5, que ya se confirmó que será la última de la serie y no dejará un ojo seco en la sala.

Mucho se ha hablado sobre lo que los hermanos Duffer tienen preparado para ese apoteósico final, y hay una teoría de Reddit que está circulando por todas las redes y sustentando TikToks virales por lo probable (y triste) que es.

La teoría explica con pelos y señales cómo conseguirá Eleven salvar a Hawkins y a sus amigos de Vecna, y será, una vez más, sacrificándose ella misma.

Jamie Campbell como Vecna en 'Stranger Things' | Netflix

La idea es que, para conseguir librar al pueblo de Vecna, Eleven tendrá que quedarse en el Upside Down y cerrar la apertura desde dentro. También tendrá que manipular el tiempo y rebobinar hasta el día que todo comenzó, el mismo día en el que el Upside Down se quedó congelado y Will desapareció.

Las referencias a los viajes en el tiempo, como 'Regreso al futuro' o la canción 'Time after time', han estado muy presentes en la temporada, así como el concepto del tiempo en sí mismo como demuestra el terrorífico reloj de pared de Vecna. Y no olvidemos el gran momento de Eleven desplegando ese poder para salvar a Max.

El reloj de Vecna en 'Stranger Things' | Netflix

En cada temporada Eleven ha tenido que lidiar con las brechas que ella misma abrió a este Mundo Del Revés, y en ninguna ocasión ha conseguido terminar con los problemas, mientras ella siga fuera.

Este sería el final de 'Stranger Things'

Así es como quedaría según la teoría:

"Habrá un gran enfrentamiento entre Vecna y Eleven, y él la mandará a vivir al Upside Down igual que ella le hizo a él", afirma.

Eleven manipulará el tiempo y hará que vuelva a ese fatídico día en que Will desapareció, a la escena donde todos están jugando a Dragones y Mazmorras. "Will elegirá un hechizo de protección en lugar de una bola de fuego y sin saberlo estará protegido por Eleven desde el Upside Down", relata.

Eleven y Will en 'Stranger Things' | Netflix

"Eleven tendrá la venda en los ojos y buscará a los chicos para asegurarse de que Will regresa a casa a salvo. Se quita la venda, se limpia la sangre de la nariz, y la serie termina".

Como argumento final hace referencia a que los hermanos Duffer ya revelaron que habría un salto en el tiempo, pero nunca especificaron si sería hacia el futuro o el pasado. También se ha dicho que todo "empezó con Will y acabará con Will", lo cual también encaja.

Recordemos que esto no es más que una teoría, pero ciertamente encaja con todo lo que nos ha enseñado la serie y la personalidad de Eleven, la heroína definitiva.