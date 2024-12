Stranger Things 5 termina su rodaje y los actores hacen un homenaje que emocionará a los fans: "Sigo en shock"

Han pasado más de dos años desde que Stranger Things 4 saliera a la luz. Los fans de la serie de Netflix esperan con mucha expectación el estreno de la quinta y última temporada y ese momento cada vez está más cerca.

Poco a poco, la serie ha ido confirmando detalles de la trama como el salto temporal que habrá o el error que no cometerá de Juego de Tronos con su final. Ahora, los espectadores pueden estar más emocionados que nunca, pues tras todo un año de filmación, los creadores han anunciado el final del rodaje.

"Eso es todo en Stranger Things. Nos vemos en 2025", escribió en su Instagram Ross Duffer junto a un carrusel de imágenes de la temporada 5. "Hemos estado contando esta historia durante casi una década. Muchos de nuestros miembros del reparto se unieron a nosotros cuando eran niños, de solo diez u once años. No fue sólo una serie para ellos, fue una parte definitoria de su infancia. Han crecido ante nuestros ojos, convirtiéndose en algo más que actores; se han convertido en familia", publicó en otro post.

Tras ello, algunas de las estrellas de la serie han reaccionado con emotivos homenajes en sus redes, recordando el paso de los años en sus personajes.

Millie Bobby Brown ha subido varias imágenes con un lacrimógeno vídeo de agradecimiento: "¿No se supone que graduarse debe traer alivio, como si estuvieras feliz de dejar atrás a los maestros y compañeros de clase? Pues a mí no. No estoy ni cerca de estar lista para dejarlos, chicos. Os quiero a todos y cada uno y siempre llevaré los recuerdos y los lazos que hemos creado juntos como familia".

Noah Schnapp también compartió muchas fotos en Instagram que abarcan toda su carrera en Stranger Things: "Hace dos días, terminé mi última escena como Will Byers y me siento muy emocionado. Al cerrar este capítulo de mi vida, no puedo evitar estar eternamente agradecido por la gente increíble que he conocido y las valiosas lecciones de vida/carrera que aprendí a través de esta década de viaje. Aquí están las 10 mejores que quería compartir con vosotros".

Por su parte, Finn Wolfhard se despidió de su papel de Mike compartiendo tres imágenes junto a un mensaje muy profundo: "Todavía estoy en shock. Lo rodamos durante un año y voy a echar terriblemente de menos a todos mis amigos y a nuestros personajes. Cuando pienso en la serie, me imagino esta primera foto. Un montón de jóvenes bobos haciendo algo que creen que es genial pero realmente no tienen idea de lo que está por venir. Siento que todavía somos esas personas y tengo suerte de seguir de pie a su lado hoy. Espero que os guste esta temporada tanto como a mí. Nos vemos el año que viene".