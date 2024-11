El personaje de Stranger Things que creías muerto pero su actor se niega a pensarlo de cara al final de la serie

Cuando creíamos que Stranger Things nos había dado un adiós definitivo al Dr. Martin Brenner, Matthew Modine, el actor detrás del personaje, lanza una bomba: quizá "Papa" no esté tan muerto como pensamos. Entre especulaciones sobre superpoderes y deseos de redención, Modine aviva las llamas de la intriga para la quinta y última temporada de la serie.

En una entrevista con Vulture, Modine expresó su deseo de que Brenner no esté realmente muerto: "No, yo no diría que Brenner está muerto. Porque no me gustaría que estuviera muerto".

El Doctor Martin Brenner en 'Stranger Things' | Netflix

El actor incluso sugirió que su personaje podría poseer habilidades especiales, cuestionando cómo sobrevivió a encuentros previos con el Demogorgon y con Uno, y señalando la resistencia de Brenner a los poderes de Eleven en momentos clave.

La relación entre Brenner y Eleven ha sido compleja y fundamental en la narrativa de la serie. Modine ha destacado su conexión especial con Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven, y su deseo de trabajar nuevamente con ella. Esta cercanía trascendió la pantalla, ya que Modine ofició la boda de Brown con Jake Bongiovi este 2024, fortaleciendo aún más su vínculo.

Once y Papá en 'Stranger Things' | Netflix

Aunque la escena de la muerte de Brenner en la cuarta temporada parece concluyente, Stranger Things ha demostrado que las apariencias pueden engañar. La posibilidad de su regreso en la temporada final añade una capa de intriga, especialmente considerando las preguntas sin respuesta sobre su pasado y sus verdaderas capacidades.

Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, han mantenido en secreto detalles sobre la trama de la quinta temporada. Sin embargo, la insistencia de Modine en que Brenner podría no haber dicho su última palabra sugiere que aún hay más por descubrir sobre este enigmático personaje. Los fans esperan con ansias el desenlace de la serie y la posible reaparición de uno de sus antagonistas más complejos.