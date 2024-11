Stranger Things confirma un salto temporal y una desaparición en su última temporada: "Comienza una última aventura"

Ha pasado mucho tiempo desde que Stranger Things estrenó su temporada 4 pero poco a poco se va acercando el momento en el que la quinta y última entrega llegue a Netflix.

Por el momento lo único que hemos sabido sobre el final de la serie han sido los comentarios de algunos de los actores como David Harbour quien reveló el llanto desconsolado que provocó en los actores leer el episodio final.

Pero ahora Netflix ha publicado un avance donde revela que habrá un pequeño salto temporal ya que ubica los hechos del final en otoño de 1987, mientras que la cuarta entrega terminaba en la primavera de 1986.

Además, ha compartido el nombre de los 8 episodios de los que constará la temporada, 9 nombres muy reveladores donde se intuye que habrá una importante desaparición en Hawkins:

The Crawl (El rastreo), The Vanishing of... (La desaparición de...), The Turnbow Trap (La trampa de Turnbow), Sorcerer (Hechicero), Shock Jock (Plan de choque), Escape from Camazotz (Fuga de Camazotz), The Bridge (El puente) y The Rightside Up (El mundo del derecho).

"Comienza una última aventura", se puede leer en el vídeo mientras revela que la temporada final llegará en 2025.

Además, desde la cuenta de Twitter de Netflix se han publicado alguna imágenes donde vemos a algunos de los actores principales de la serie, aunque no aparece Millie Bobby Brown en el papel de Eleven.

Fue en enero de 2024 cuando se anunció que empezaba el rodaje de la temporada 5 de Stranger Things con una foto grupal con todo el reparto al completo donde volvíamos a ver a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, David Harbour, Winona Ryder, Joe Keery, Maya Hawke, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Priah Ferguson, Cara Buono, Amybeth McNulty, Brett Gelman, Jamie Campbell Bower y los creadores de la serie, los hermanos Duffer.