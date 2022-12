Sorpresa 'Rebelde': El impactante mensaje de los protagonistas de RBD que anuncia su vuelta

'Rebelde' comenzaba en el año 2004 y ponía su broche final en 2006 tras 2 largas temporadas y dejando atrás a miles de fans enamorados de los protagonistas. El éxito de la serie fue más allá de las pantallas pues hicieron una gira de conciertos 'Tour Generación RBD' en los años 2005 y 2006. Ahora, 18 años después de que se iniciara este proyecto, parece que RBD está organizando un tour de reencuentro que tiene emocionados a sus más fieles seguidores.

Todo empezaba hace unas semanas cuando parte del elenco de la serie se reunía en diciembre para celebrar la llegada de las navidades. En este momento, saltaron todas las alarmas entre los fans, quienes, ilusionados, comenzaron a especular sobre un posible reencuentro en forma de tour.

Esta teoría se reforzó cuando de pronto las cuentas de Instagram de algunos de los actores de reparto comenzaron a desaparecer, concretamente los perfiles de Christopher Uckermann, Christian Chávez y Anahí, quienes borraron todas las fotos que tenían publicadas hasta el momento.

Si bien en un principio, los fans pensaron que podría tratarse de un hackeo de cuentas, algo que ya había ocurrido en anteriores ocasiones, después supieron que se trataba de una estrategia para llamar la atención y anunciar el esperado regreso de los actores a los escenarios.

Algo ya más que probable, y es es más que evidente que RBD vuelve a los escenarios con una gira mundial en 2023, algo que sin duda ha hecho enloquecer a muchos de los fans que vivieron su adolescencia junto loa personajes de la reconocida serie.

Poncho Herrera, Dulce María, Anahí Puente, Christian Chávez, Christopher Uckerman y Maite Perroni en un concierto de RBD | Getty

Y es que la cuenta oficial de RBD ha publicado un reels en el que anuncian que vuelven a lo grande. Además, junto al vídeo han publicado una cuenta atrás con las supuestas fechas del tour.

Si bien, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Anahí ya habían eliminado todas sus publicaciones, ahora se han unido las icónicas Dulce María, Maite Perroni publicando el vídeo. Todos ellos se han puesto el logo oficial de RBD de foto de perfil y han subido el mismo reels.

Sin embargo, puede que te hayas dado cuenta de que no están todos y es que el actor Alfonso Herrara no parece que vaya a formar parte de este nuevo proyecto pues no ha publicado absolutamente nada relacionado con la vuelta del fenómeno, algo que ha entristecido a gran parte de los fans, pues aseguran que sin él no va a ser lo mismo.