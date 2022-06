Desde que saltara a la fama por su liderazgo en el elenco de la exitosa serie 'Rebelde', mucho se ha especulado acerca de posibles cirugías estéticas a las que Anahí podría haberse sometido a lo largo de estos años.

Liposucciones o retoques faciales son algunas de las cosas de las que durante este tiempo se le ha acusado al fenómeno de los 2000. Algo sobre lo que la también actriz, que presume de un impresionante físico, ya no tiene miedo a hablar y ya no le "asusta" reconocer pese a lo que los detractores puedan decir, tal y como ha dejado constancia con una de sus últimas historias.

Y es que, la cantante ha compartido una foto con un reconocido cirujano plástico junto a la que admite haberse retocado la nariz: "Hace unos días visité a mi doctor, a quien quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecida. Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mí ya no me asustan las críticas. ¡Amo mi nariz!".

Todo un acto de valentía y honestidad que sus seguidores han aplaudido enormemente, y junto al que también ha querido reconocer y valorar el trabajo del profesional en el que depositó su confianza en la operación: "Creo profundamente en la fuerza energética que tiene reconocer y agradecer a quien en la vida hace algo por ti. Así que, si quieren saber, este señorón es el máster", puntualizó la que diera vida a Mía Colucci.

Anahí reconoce haberse retocado la nariz | Instagram

Anahí regresa a los escenarios 10 años después

Tras más de 10 años alejada del mundo musical, la artista volvía a subirse a un escenario una década después de la mano de Karol G. La autora de 'Tusa', que soñaba con los temas de 'RBD', contó en su gira con una invitada de lo más especial.

Así, la colombiana y la integrante de la famosa banda interpretaron 'Sálvame' durante el concierto que esta primera dio en Ciudad de México. Un momento de lo más emotivo para ambas que llegó a los corazones de miles de personas que crecieron con la serie que marcó a toda una generación.

