Shannen Doherty confiesa cómo empezó su mala relación con Jennie Garth en Sensación de Vivir con esta gran pelea: "Perdió el control"

Shannen Doherty siempre será recordada por haber interpretado a Brenda Walsh en Sensación de Vivir, la serie juvenil de los 90 que le dio la fama internacional. Ahora, la actriz ha protagonizado una entrevista en su podcast Let's Be Clear con su compañero de la ficción Brian Austin Green.

Desde siempre se ha hablado que Shannen no tuvo la mejor de las relaciones con algunos de sus compañeros de la serie, concretamente con las actrices. De hecho, Shannen llegó a ser despedida de Sensación de Vivir después de la temporada 4, un tema que ella misma abordó recientemente.

Ahora, en su charla con Brian Austin Green ha hablado detalladamente sobre su mala relación con Jennie Garth, quien interpretó a Kelly Taytor: "Recuerdo cuando empezó a haber tensión en el set y siempre fue maravilloso para mí que los chicos se llevaran tan bien. Vosotros siempre os apoyasteis mucho y se felicitaron mutuamente y no fue necesariamente lo mismo con las chicas".

"Digamos que no fue lo mismo con las chicas", puntualiza Brian. "Siento que estás endulzando un poco la situación... Recuerdo que se convirtió en algo muy difícil y competitivo para todos vosotras".

"No era una situación fácil de ver", comparte el intérprete. Para después revelar un momento un encontronazo que tuvieron Doherty y Garth: "Recuerdo que en un momento hubo una pelea afuera e Ian y yo estábamos allí. Entonces, fuimos nosotros dos los que intervinimos, más o menos, en el medio para evitar que se intensificara".

Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering en Beverly Hills 90210 (Sensación de Vivir) en 1990 | Cordon Press

Entonces, Doherty quiso explicar cómo surgió esta enemistad entre ellas y comparte que todo fue a raíz de una broma que fue a más: "Lo que es realmente gracioso acerca de esa pelea que fue entre Jennie y yo, y que comenzó, no sé si recuerdas por qué empezó, ella estaba haciendo lo que llamaba 'Día de bajar pantalones', donde les quitaba los pantalones a algunos miembros de la tripulación de una manera divertida, pero algunos de ellos se estaban molestando bastante con eso".

"Luego le di la vuelta y dije: 'Día de subirse la falda'", explica. "Ella siempre usaba calzoncillos tipo bóxer de Calvin Klein para hombre debajo de la ropa. Así que no pensé que fuera gran cosa. Entonces hice 'Skirt Up Day' (Día de levantar la falda) y, oh Dios mío, ella perdió el control y yo simplemente no estaba de humor para dar marcha atrás".

No es la primera vez que las actrices hablan sobre lo complicada que fue su relación, años atrás, Jennie también compartió otro momento en el que tuvieron que separarlas después de llegar a las manos y aclaraba: "Éramos jóvenes y muy estúpidas".