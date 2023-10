Tori Spelling enseña su primera foto en Sensación de Vivir con 15 años antes de operarse la nariz: "Vales mucho"

Tori Spelling está de plena actualidad después de sufrir varios percances en su vida. Primero fue los problemas con el moho tóxico en su casa, después su divorcio con el padre de sus hijos y, más tarde, el hecho de ir se a vivir a una caravana en medio de sus problemas financieros, como puedes ver en el vídeo de arriba de la noticia.

La actriz es conocida desde que nació ya que es hija del importante productor de televisión y cine Aaron Spelling. Gracias a su padre Tori tuvo sus primeras oportunidades como actriz siendo todavía adolescente. Así, fue su papel como Donna Martin en Sensación de Vivir el que le dio la fama internacional y le abrió las puertas de su carrera.

Reparto de 'Sensación de vivir' | Fox

Ahora, con motivo del 33 aniversario de la serie juvenil de los 90 Tori Spelling ha publicado la primera foto que se hizo para la ficción y la ha compartido en Instagram con un poderoso mensaje dedicado a ella misma: "¡Hoy hace 33 años, Beverly Hills, 90210 se emitió y cambió la vida de esta adolescente para siempre y los increíbles fans, amigos y familiares que creó para toda la vida!

Sí, esta es mi primera foto en FOX para mi personaje Donna Martin. Fue sacada durante la realización del piloto. En esta foto tenía 15 años, antes de operarme la nariz, ponerme rubia y saber posar. Simplemente estaba agradecida de estar allí. Yo era la hija del productor y esperaba demostrar mi propio valor. Oye, ya era Violet Bickerstaff en Salvados por la campana (no en la serie de mi padre). Mírenme 33 años después, todavía señalando que justo porque mi papá era el productor de Sensación de Vivir pude conseguir otros papeles por mi cuenta al audicionar como cualquier otro actor. Jajaja. Los viejos desencadenantes son difíciles de que desaparezcan.

Esto es lo que le diría a esa niña de 15 años en esa foto. Tú vales ¡mucho! No solo serás DUEÑA del personaje de Donna Martin, sino que también la convertirás en uno de los personajes más icónicos y queridos del mundo en hisTORIa de la televisión. ¡No escuches a nadie que te haga sentir menos de lo que eres! ¡Puedes hacer cualquier cosa que te propongas en mente, corazón y alma! ERES la hija de tu padre. Entonces, ¡siéntete orgullosa de ser la hija de Aaron Spelling porque heredaste todas sus increíbles habilidades de producción! ¡Sin mencionar la capacidad de contar historias y la creatividad! La manzana no cae lejos del árbol. ¡Eres inteligente, amable, divertida, hermosa por dentro y por fuera, creativa, poderosa y más que determinada! Siempre prevalecerás. ¡Y patear traseros en este mundo! Oh, por cierto, Tori/Donna, de 15 años, una divertida nota al margen de la virgen más infame de Estados Unidos, y tendrás 5 hijos jajaja. ¡Ah, y por cierto, ellos también gobernarán el mundo porque son como TÚ!".

La actriz se hizo famosa en los años 90 con series como Salvados por la Campana o Sensación de Vivir. Después logró otro de sus mayores éxitos en su carrera tras formar parte del reparto de Scream 2 en 1997. Aunque, en las últimas décadas se ha dedicado más a la televisión realizando varios realities como Tori an Dean: Inn Love o True Tori.

Pero, aunque Tori ha luchado siempre en hacerse un nombre propio en este negocio la sombra de su padre y el haber tenido una infancia privilegiada le sigue pasando factura.