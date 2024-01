Shannen Doherty explica por qué la despidieron de Sensación de Vivir y cómo influyó su 'horrible' matrimonio: "Era un drogadicto"

Shannen Doherty ha tenido como invitado en uno de sus últimos episodios de su podcast, Let's Be Clear With Shannen Doherty, al actor Jason Priestley quien interpretaba a su hermano gemelo en Sensación de Vivir, Brandon y Brenda Walsh.

La actriz no tiene ningún tipo de reparo en tratar algunos temas que han sido polémicos en su vida. Así, si recientemente trataba el motivo por el que la despidieron de Embrujadas. Ahora, Doherty ha hecho lo mismo con su salida de Sensación de Vivir, la serie que le dio la fama a principios de los 90 y en la que fue despedida después de la temporada 4.

"Definitivamente pasé por mucho sufrimiento durante la serie, algo que me hizo madurar". "Hubo momentos preciosos y momentos realmente difíciles para mí. Hacia mi última temporada, estaba en un matrimonio realmente horrible y hubo cosas que sucedieron en ese matrimonio que hicieron que fuera muy difícil para mí llegar siempre a tiempo al trabajo. Y sé que eso se convirtió en un problema muy grande para el resto de vosotros, como es normal, porque si todos los demás están a su hora y estás esperando a una persona, apesta", explica.

Shannen empezó a tener un comportamiento no muy profesional en el set de rodaje y sus ausencias y retrasos eran habituales, lo que afectaba al resto del equipo. Aunque la intérprete asegura: "no era responsabilidad de nadie más que mía".

Aunque, especifica que hubiera agradecido una conversación seria donde se le llamara la atención: "Me hubiera gustado que me hubieran sentado y me hubieran mirado y dicho: Escucha, el resultado final será este: te van a despedir y ninguno de nosotros está dispuesto a aguantar más eso. Y entiendo que tienes un problema en tu vida personal, pero eso tampoco puede trasladarse al trabajo y ¡necesitas arreglar tus cosas!".

Jason Priestley y Shannen Doherty en Sensacion de Vivir (Beverly Hills, 90210) | Cordon Press

Pero también sabe que ella "probablemente no fue" demasiado comunicativa con sus problemas en ese momento: "No creo que nadie supiera que mi padre estaba muy enfermo, y no creo que nadie sabía que mi marido era un gran drogadicto... y eso me consumía por dentro. Ni siquiera quería salir de casa porque tenía miedo de que él fuera a buscar drogas".

Doherty se casó a los 22 años con el actor y músico Ashley Hamilton en 1993 a las dos semanas de haberse conocido pero su unión solo duraría 5 meses en total.

El cantante y actor Ashley Hamilton, exmarido de Shannen Doherty | Getty

Ante esta situación tan difícil que estaba sufriendo entonces Shannen el actor Jason Priestley le dice que le hubiera gustado haber estado al tanto y haberla ayudado:

"Fue increíblemente difícil para mí y había tantas incógnitas, y desearía que todos tuviéramos más conocimiento sobre lo que estaba sucediendo en tu vida para poder abordar tu situación de una manera más compasiva".