Sarah Michelle Gellar se rompe en público tras la muerte de Nicholas Brendon: "Buffy ha sufrido más tragedias que otras series"

La muerte de Nicholas Brendon sigue dejando huella en el universo de Buffy, cazavampiros. Ahora ha sido Sarah Michelle Gellar quien ha roto su silencio para lamentar la pérdida del actor y reflexionar sobre el difícil historial del reparto.

Gellar, que recientemente también ha estado en el foco por la cancelación del reboot de la serie, ha hablado sobre la muerte de su compañero durante el estreno en Roma de Ready or Not 2: Here I Come: "Es una tragedia. Es una tragedia perder a alguien en cualquier momento. Es una tragedia aún mayor perder a alguien mucho antes de lo necesario", afirma.

La actriz no ha dudado en reconocer el impacto emocional que estas pérdidas han tenido en el equipo: "Este negocio es muy duro, y hemos tenido más tragedias que otras series". Aunque matiza que quizá no sea una realidad objetiva, sí admite que lo siente así "porque es algo personal".

La pérdida de Brendon llega apenas un año después de la muerte de Michelle Trachtenberg, lo que ha reabierto heridas dentro del reparto. Ambos formaban parte esencial del universo de la serie, que marcó a toda una generación.

El reparto de 'Buffy, cazavampiros' | Getty Images

Sobre Brendon, quien interpretó a Xander Harris durante toda la serie, Gellar ha sido clara: "Era una parte integral de Buffy, y eso nunca desaparece". También ha querido poner en valor su legado: "Él trajo mucha alegría a muchísimas personas en esa serie, y eso perdura".

Tras conocerse la noticia, la actriz también le dedicó unas palabras en redes sociales, recuperando una de las frases más recordadas del personaje de Xander en la serie: "Nunca sabrán lo difícil que es no ser la elegida…". Un homenaje cargado de significado para los fans.

Gellar cerró su mensaje con una despedida especialmente emotiva: "Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo".

La muerte de Nicholas Brendon no solo marca un nuevo golpe para el universo de Buffy, sino que refuerza la sensación de que, más allá de la ficción, el paso del tiempo ha estado especialmente marcado por la tragedia para quienes formaron parte de la serie.