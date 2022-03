Maxi Iglesias se ha hecho viral de nuevo por el inspirador mensaje que ha grabado para sus seguidores.

El actor está en un gran momento profesional, a punto de estrenar la película de Netflix 'Hasta que nos volvamos a encontrar', y también personal junto a su novia Stephanie Cayo, también protagonista en la cinta.

Parece que Maxi también está muy centrado en su crecimiento personal y en la salud mental, como demuestra con reflexiones como el Reels que ha grabado en Instagram y se ha hecho viral en unas horas sobre "quererse a unx mismx y también a otrx". También compartía algún mensaje más en Stories como puedes ver en el vídeo de arriba.

"Bueno, os quiero compartir hoy una cosa que he aprendido y me parece importante. Porque a veces hay gente no quiere a otras personas. No por egoísmo, ni orgullo, ni porque no sean capaces", cuenta desde un coche con música emotiva.

"Si no os quieren es porque a lo mejor no están preparados para querer, o están más pendientes o más centrados en quererse a sí mismos y no son capaces de querer a alguien más", añade.

"Pero eso no os tiene que hacer sentir mal a vosotros", y termina riendo suave con su acompañante, fuera de cámara, y dice "y eso" con una sonrisa antes de cortar.

Tras revolucionar con su caliente vídeo bailando

Maxi Iglesias está dando una de cal y una de arena a sus fans, pues antes de esta inspiradora reflexión sobre el amor, el actor subía la temperatura hace solo unos días con unos vídeos bailando sin camiseta.

Según contaba, era parte de los ensayos de la temporada 2 de 'Toy Boy', y su talento para el baile sexy queda más que claro en los vídeos ensayando, aunque él asegure "no saber bailar".