De un tiempo a esta parte es frecuente ver a celebridades que exploran sus demonios personales, para aleccionar sobre los peligros de las adicciones. Antes era un tema más tabú, pero ha cambiado la conciencia en torno a la presión que sufren muchas estrellas y sus cuestionables vías de escape.

Esta problemática se suele agudizar en los artistas precoces, quienes, en ocasiones, recurren a diversas sustancias para paliar sus crisis internas. Este es el caso de Josh Peck, el actor de 'Drake and Josh', que ha confesado sus adicciones en sus próximas memorias.

Con ocasión del lanzamiento de su autobiografía, titulada 'Happy People Are Annoying', el actor de 35 años ha desentrañado por primera vez estos problemas en una entrevista con People: "Siempre estaba buscando algo fuera que me arreglara por dentro".

En la entrevista, el actor asegura que no ve nada de sus trabajos: "Ni siquiera veo mis cosas nuevas". Por lo que todo indica a que, al contrario de muchos fans, él no verá el próximo 11 de mayo 'Cómo conocí a vuestro padre', cuyo tráiler puedes ver arriba.

La lucha con las adicciones de Josh Peck

Según Peck, su infancia fue una búsqueda de identidad: "Pasé la mayor parte de mi vida muriendo por ser alguien típico, pero crecí con una madre soltera, tenía sobrepeso y era un niño que hacía teatro musical sin un verdadero estatus".

"Pero poco a poco me di cuenta de que si mi vida había ido más allá de mis sueños salvajes o si era un desastre total, eso no cambiaría el hecho de lo que estaba pasando en mi cabeza. Sabía que nada en el mundo exterior me haría sentir completo", confesó.

El intérprete desveló los orígenes de su adicción, íntimamente ligada a su pérdida de peso siendo adolescente. Y es que, adelgazó unos 57 kilos en año y medio, aunque este hecho no le valió para retomar la confianza: "Quedó claro que una vez que perdí peso, era la misma persona en un cuerpo nuevo".

"Lo que sí está claro es que me excedo. Y luego descubrí las drogas y el alcohol. Y ese se convirtió en una nueva etapa. Usé comida y drogas para adormecer mis sentimientos", explicó. "Fue realmente un buffet", comparó a la vez que relata que gracias a eso intentaba "silenciar esa voz que me despertaba todas las mañanas y me decía que no era suficiente".

Josh Peck, quien logró hacerse un hueco entre el público joven a mediados de los 2000 cuenta que se volvió errático, lo que le hizo temer por su carrera: "Había trabajado muy duro para esto y estaba muy cerca de perderlo". Sin embargo, el actor lleva sobrio desde 2008 y se pudo reconciliar consigo mismo: "Me cotó mucho tiempo amar a mi versión de 15 años".

