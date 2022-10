Paul Bettany volverá como Visión: Todo lo que sabemos sobre la próxima serie de Marvel

'WandaVision' nos enamoró con su encanto, dulzura, intriga y también estética y ahora una nueva serie derivada pretende hacer lo mismo. Según ha publicado 'Deadline', se trataría de un spin-off sobre Visión, el personaje interpretado por Paul Bettany.

La serie derivada de 'WandaVision' se llamaría 'Vision Quest', pero su título aún no ha sido confirmado, pues se está empezando a trabajar en ella. Es más, el medio en cuestión afirma que se formará el equipo de escritores a partir de la próxima semana.

La nueva apuesta de Marvel y Disney+ se centraría en cómo Visión trata de recuperar su memoria y humanidad.

Aún no se sabe si veremos a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), pues el final de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' no era demasiado alentador, pero no se descarta.

Paul Bettany y Elizabeth Olsen en 'WandaVision' | Disney+

'Vision Quest', si este es finalmente el título de la serie, también estará supervisada por Jac Schaeffer, pues es el creador, escritor y productor de 'WandaVision' y, al ser un spin-off, lo lógico es que mantenga cierta linealidad y estilo.

Por otro lado, cabe recordar que también estamos a la espera del estreno de 'Agatha: House of Harkness', pues esta serie protagonizada por Kathryn Hahn explorará los antecedentes de la archienemiga de Wanda.

Wanda y Agatha en 'WandaVision' | Disney +

Según el medio anteriormente mencionado, es muy probable que no veamos a Visión como estamos acostumbrados, sino que veamos a su versión como White Vision, el androide creado por SWORD a partir de su cuerpo.

White Vision en 'WandaVision' | Disney +

¿Por qué White Vision y no Visión? En el último episodio de 'WandaVision' se ve cómo White Vision recupera los recuerdos de su versión original y desaparece mientras se eleva hacia el cielo. Este detalle podría ser la clave que confirmaría el spin-off de la serie.

