¿Qué significan los cangrejos? Este es Craghas Drahar, el primer villano de 'La Casa del Dragón'

Nuevas incorporaciones llegan desde Poniente. El segundo capítulo de 'La Casa del Dragón' ha traído importantes novedades a la serie. Hemos conocido más a fondo la Casa Velaryon, una antigua dinastía caracterizada por hazañas marítimas. Cuyo representante principal en la ficción es Lord Corlys (Steve Toussaint), capitán de la armada naval del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine). Puedes ver más información detallada sobre esta agrupación familiar en el vídeo del inicio de la noticia.

Estos primeros episodios han mostrado la preocupación de Corlys quien ve amenazada las rutas de navegación ante la expansión de la Triarquía, a través de sus dominios en los Peldaños de Piedra. El cierre del capítulo nos mostraba como ante la negativa de ayuda de Viserys, este se veía obligado a crear una alianza con el exiliado Daemon Targaryen (Matt Smith). Poniendo las bases sobre la primera gran batalla de la ficción y sobre todo la presentación del primer villano de 'La Casa del Dragón'.

La última imagen que ha dejado el episodio 1x02 ha sido la de una figura misteriosa, cubierta por una máscara que intenta ocultar una cara desfigurada por las prominentes quemaduras de su piel. Este personaje es Craghas Drahar, quién se nombró así mismo como príncipe de la Triarquía, una codiciosa agrupación formada por algunas de las Ciudades Libres en busca de la conquista de territorios.

Cangrejos devorando cuerpos en Peldaños de Piedra ('La casa del dragón') | HBO Max

Cabe destacar que este nuevo antagonista, no será tan legendario como la extirpe de villanos generada en 'Juego de Tronos'. Joffrey, Cercesi o Ramsay Bolton fueron personajes con tiempos para desarrollar sus crueles intenciones, el caso de Drahar ocupará una amenaza testimonial que no trascenderá a grandes rasgos en el futuro de la historia. Aunque según el creador de las novelas originales, George R.R. Martin, la mayoría de los protagonistas de 'La Casa del Dragón' no pueden definirse directamente como héroes o villanos, cada uno tiene sus propios momentos de luz y oscuridad. Por lo que podemos esperar grandes sorpresas.

El significado de los cangrejos en 'La Casa del Dragón'

La llegada de este conflicto inminente ha tenido a unos curiosos protagonistas, un grupo de característicos crustáceos han dominado las primeras imágenes de la conquista en Peldaños de Piedra. El segundo capítulo arranca con un salto temporal de medio año, presentado a estos antagonistas que circulan por las islas que hay entre Essos y Poniente, mientras van deshaciéndose de una serie de piratas que son cautivos tras una de sus contiendas, a los que empala en la playa con el fin último de que murieran ahogados al subir la marea y, por tanto, terminan siendo pasto de los cangrejos.

Un método de tortura que hace a Drahar merecedor del título de 'El Benefactor de cangrejos'. Una presentación del personaje que deja claros sus métodos crueles para enfrentarse a sus oponentes, un adelantando que asegura que pondrá las cosas difíciles a los protagonistas de la 'La Casa del Dragón'. De hecho, Corlys ya ha perdido a uno de sus barcos de flota como consecuencia de la ambición de este villano.

Por tanto, la batalla de los Peldaños de Piedra se anuncia como el primer gran conflicto de 'La Casa del Dragón'. Las expectativas están altas si se compara con el listón tan alto que dejó 'Juego de Tronos'. Aunque promete ser una batalla interesante al unir las tropas de Daemon y Corlys, junto al dragón del Targaryen, frente a los hombres de la Triarquía liderada por Drahar. Un evento que como bien indicó el Consejo Real, podría iniciar una guerra con el resto de las Ciudades Libres.

