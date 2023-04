Nueva serie de 'Juego de Tronos' confirmada: 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante', ambientada un siglo antes

Una precuela de la exitosa serie de 'Juego de Tronos' y una serie derivada de la cómica 'The Big Bang Theory' llegarán en los próximos meses a Max, la plataforma de streaming anunciada este miércoles por el conglomerado de medios Warner Bros. Discovery tras fusionar HBO Max y Discovery+.

Aún se desconocen las fechas de estreno para estas producciones que, sumadas a una nueva serie del universo Harry Potter, sirvieron de acicate para estimular el interés de la audiencia por este recién lanzada servicio de vídeo bajo demanda.

En el caso de la precuela de 'Juego de Tronos', titulada 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight' ('El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante'), está basada en las novelas de fantasía 'Dunk & Egg' de George R.R. Martin y cuentan con él mismo como guionista y productor junto a Ira Parker, mientas que Ryan Condal y Vince Gerardis se desempeñan como productores ejecutivos.

La serie estará ambientada un siglo antes de los acontecimientos de 'Juego de Tronos', una época en la que los Targaryen ostentan el Trono de Hierro, a través de la historia de un "joven, ingenuo pero valiente caballero" y su escudero, resume la sinopsis oficial.

Además, HBO acaba de iniciar la producción de la segunda temporada de la otra precuela de 'La casa del dragón' y también se está preparando una serie derivada que versa sobre Jon Snow.

Con 'Young Sheldon' (2017) en su sexta temporada, la archiconocida comedia 'The Big Bang Theory' regresa con otra producción derivada que se encuentra en fase de producción bajo la supervisión de Chuck Lorre, co-creador de la serie original.

Los detalles de la trama se mantienen en secreto para esta segunda producción de 'The Big Bang Theory', la creación de Lorre y Bill Prady que se emitió durante doce temporadas en la CBS acumulando 279 episodios desde 2007 a 2019.