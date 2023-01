Percy Hynes White saltaba a la fama internacional hace unos meses con el estreno de 'Miércoles' en Netflix. En esta primera temporada, hemos podido ver al actor de 21 años interpretando el papel de Xavier Thorpe en la exitosa serie.

Pero ahora ha salido a la luz que el actor podría haber cometido agresiones sexuales. Todo ha ocurrido recientemente cuando una joven en Twitter ha publicado un hilo con una serie de tuits en los que acusa al actor de cometer diversos abusos sexuales.

"Mi amiga y yo estamos con náuseas del estómago al ver a Percy Hynes White en nuestra nueva serie favorita, por lo que ahora que todos estáis escuchando voy a contar lo ocurrido en una de sus fiestas cuando íbamos a secundaria", ha comenzado diciendo al inicio del hilo.

"Él y sus amigos invitaban únicamente a chicas que pensaran que estaban buenas para poder emborracharlas y emporrarlas lo suficiente para tener sexo con ellas", escribe la joven en Twitter revelando que White también le había agredido en una de esas fiestas estando ella demasiado borracha.

"También abusó sexualmente de una de sus mejores amigas, quien por entonces tenía 13 o 14 años", ha terminado diciendo.

En el momento en el que se han hecho públicas estas declaraciones muchas otras chicas la han secundado:

"Me duele ver a este hombre en el ojo público y siendo admirado por cientos de miles de jóvenes", ha comenzado a escribir otra chica antes de revelar que fue violada por sus amigos en su casa: "Dejó que me violaran en su sótano, y cuando me llamó por eso, lo que más le preocupaba era la policía y no si yo estaba bien".

"He estado cerca de él y sus amigos mientras crecía y varias novias me han dicho las cosas horribles que les harían", ha revelado otra chica en la red social.

Después de esta oleada de acusaciones por varias jóvenes, el actor no se ha pronunciado al respecto. Tan solo se ha limitado a silenciar los comentarios de sus publicaciones en Instagram.

Por el momento no se sabe si White continuará en la famosa serie que ya tiene confirmada una segunda temporada.