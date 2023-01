Miércoles y Xavier, Jenna Ortega y Percy Hynes White, son pareja en otro proyecto y ya no necesitas más del 2023

Ya se puede decir que 'Miércoles', la serie de Tim Burton para Netflix que ha traído de vuelta a la mítica Familia Addams, ha sido todo un éxito. Y es que muchos son los que se han enganchado a la trama y están deseando conocer si habrá una temporada 2 en la que se resuelvan todos los acertijos que se quedaron pendientes al final del último episodio.

Si algo está más que claro es que la producción ha catapultado la carrera de su protagonista, Jenna Ortega, y no es para menos pues la actriz se ha implicado con su papel y nos ha dejado boquiabiertos con su impecable interpretación. A pesar de que la actriz de 20 años ya había participado en otros proyectos como 'You' o 'Jane the Virgin', ha sido con el estreno de 'Miércoles' cuando la actriz ha saboreado lo que es la fama mundial.

Ahora, tras el boom de la ficción, Jenna ha querido dar un paso más y seguir hacia delante como ya nos enseñó hace unas semanas con su nuevo look, puedes descubrirlo en el vídeo de arriba. Y es que parece que la estrella ya está trabajando en un nuevo proyecto.

Según ha informado Deadline la intérprete se encuentra trabajando en la grabación de la nueva rom-com, 'Winter Spring Summer or Fall', dirigida por la guionista Tiffany Paulsen, que debuta como directora. Lo poco que se conoce es que la historia tratará sobre dos adolescentes que se adentran en la vida adulta y se enamoran en tan solo 4 significativos días del año.

Lo más sorprendente de todo es que Jenna no estará sola y es que el coprotagonista de la película es ni más ni menos que Percy Hynes White, Xavier Thorpe en 'Miércoles'. Si bien en la serie ambos personajes no pudieron desarrollar un romance como a muchos les hubiera gustado, parece que en esta producción los actores sí tendrán su momento.

Brad Krevoy de la productora 'The Motion Picture Corporation of America', ha querido dejar claro que se encuentran entusiasmados de "diversificar aún más la sólida lista de MPCA con 'Winter Spring Summer or Fall'".

También ha aprovechado para elogiar el gran trabajo de interpretación de ambos protagonistas para el nuevo proyecto: "Jenna tiene un enorme talento como actriz y sabemos que tanto ella como Percy aportarán una profundidad sincera a sus papeles", ha admitido.

A pesar de que de momento no se conoce nada más acerca de la película, muchos fans han ido publicando vídeos en los que podemos ver a los actores en acción por las calles de Salt Lake City en Utah, Estados Unidos.

Algunos de los usuarios no se han podido resistir en comentar: "no puedo esperar para ver la película!" o "dios mío está con Percy", junto a caritas con corazones. Y es que como estaba previsto, este nuevo proyecto va a causar mucho furor entre los fans, quienes están deseando ver a ambos actores interpretando nuevos papeles.