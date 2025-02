Patrick Schwarzenegger, "frustrado" de que le tachen de "nepo baby" por conseguir estar en The White Lotus: "Ojalá no tuviera mi apellido"

Patrick Schwarzenegger ha dado un gran salto en su carrera como actor protagonizando la tercera temporada de The White Lotus donde interpreta a Saxon Ratliff, un joven obsesionado con el sexo y perteneciente a una extraña familia. Pero sin lugar a dudadas lo que más ha dando de qué hablar durante el estreno de esta temporada es el desnudo frontal del actor, dejando sin aliento a los fans.

Patrick es hijo de la icónica estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, descendiente de Kennedy, lo que le ha llevado a ser tachado de "nepo baby". Para el actor, este calificativo le resulta "frustrante" al considerar que se le juzga por su apellido y no por su trabajo.

Arnold Schwarzenegger apoya a su hijo Patrick Schwarzenegger en la premiere de la temporada 3 de The White Lotus | Cordon Press

Con su aparición en esta conocida serie que le ha servido como una oportunidad de oro para lanzar su carrera, ha reavivado las críticas sobre el nepotismo que hay dentro de la industria.

"Sé que hay gente que dirá que solo conseguí este papel por quién es mi padre", ha expresado en una entrevista para The Sunday Times. "No ven que he tenido 10 años de clases de actuación… que he trabajado en mis personajes durante horas y horas o los cientos de audiciones rechazadas en las que he estado".

"Por supuesto, es frustrante y puedes sentirte encasillado, y en ese momento piensas: 'ojalá no tuviera mi apellido'", confiesa. "Pero eso es solo un momento pasajero. Nunca cambiaría mi vida con nadie. Soy muy afortunado de tener la vida y la familia que tengo, los padres que tengo y las lecciones y valores que me han inculcado".

Patrick Schwarzenegger en The White Lotus 3 | Max

Patrick lleva dentro del mundo de la actuación desde muy pequeño y con tan solo 10 años ya había conseguido su primer papel como actor en Los calientabanquillos de 2006. Desde entonces ha seguido involucrado en seguir desarrollando su carrera actoral pasando por varios papeles.

Su participación en The White Lotus parece ser más que solo otro papel. Según contó, su familia es una gran fan de la serie y le había insistido en varias ocasiones para que se presentara a la audición. Aunque finalmente siguió su consejo, decidió mantener su audición en secreto hasta que le confirmaran que había sido seleccionado para el papel.

Patrick Schwarzenegger con su pareja, Abby Champion, su madre, Maria Shriver, sus hermanos, Katherine, Christopher, Christina y Chris Pratt en la premiere de The White Lotus | Gtres

Durante el estreno de la nueva temporada de la serie celebrado en Londres, se ha podido ver a toda la familia apoyando a el joven Schwarzenegger. Incluso su cuñado chris prattha demostrado sentirse orgulloso del actor.