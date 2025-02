Patrick Schwarzenegger ocultó a su familia que intentaba salir en The White Lotus hasta que lo consiguió: "Todos lloramos"

Este 17 de febrero llega la temporada 3 de The White Lotus, una serie que retrata las vacaciones de varios huéspedes en un resort tropical, pero día a día van surgiendo complicaciones que van oscureciendo la trama. Tras haber pasado por Hawái y Sicilia, ahora viajamos hasta Tailandiacon nuevas caras, como la del actor Patrick Schwarzenegger, hijo de nuestro mítico Terminator, Arnold Schwarzenegger.

Patrick, quien también ha salido en proyectos como Generación V o Amor a medianoche, recuerda cómo ha sido el camino hasta conseguir este papel tan importante en su carrera profesional y por qué decidió ocultarle a su familia su audición en la serie.

El actor ha admitido en una entrevista para People que su familia y él quedaban todos los domingos por la noche para poder ver la serie que acabó convirtiéndose en una de las favoritas de la familia.

"Cada vez que veíamos la serie, la temporada 1 y la temporada 2, cada vez que aparecía Theo James o en la primera temporada, Jake Lacey… mi madre siempre me decía: '¿Por qué no has hecho una audición para esto? ¿Por qué no te presentaste para esto?' Y mi hermana me decía: 'Tienes que llamar a tus agentes ahora mismo. Es ridículo que no estés en la serie, que ni siquiera hayas hecho una audición'", recuerda.

A pesar de la insistencia por parte de su familia, el actor decidió mantener en secreto la noticia de que participaría en las audiciones para la temporada 3.

"Ni siquiera se lo dije a mi madre. No se lo dije a nadie porque pensé: 'No importa, todo el mundoquiere salir. Tengo una ínfima posibilidad de que me devuelvan la llamada'", confiesa.

"En este caso, pensé: 'Voy a aprenderme esto ahora mismo en el avión y lo voy a grabar en cuanto llegue, quiero ser el primero'", dice. "Nunca envío una audición el primer día, pero literalmente aterricé, se lo dije a mi prometida (Abby Champion), fuimos, lo grabamos y... ese mismo día, en cuestión de horas, me dijeron: 'Esto es exactamente lo que estamos buscando'".

Aun así, el joven Schwarzenegger tuvo que hacer frente a una larga espera de varios meses hasta que le volviesen a llamar nuevamente.

"No pude disfrutar de las vacaciones. Tenía tanta ansiedad que me estaba volviendo loco. Estaba en Idaho con mi padre (Arnold Schwarzenegger) y solíamos ir a esquiar todas las mañanas, pero la audición era a las 9 am, así que le dije: 'Oye, no voy a ir a esquiar hoy'. Y él me contestó: '¿Por qué?' Le dije: 'Tengo que hacer esta audición, así que da igual, id y que nadie me llame'. Le envié un mensaje de texto a toda mi familia: 'No me llaméis hoy, no me escribáis, no hagáis nada'".

Según el actor, este comportamiento tan extraño levantó sospechas entre sus familiares, pero explica sobre el creador de la serie, Mike White:

"Ellos no querían darle información a nadie. Así que básicamente tienes que basarte en los papeles de la audición y pensar: ¿qué están buscando? ¿Qué quiero aportar a este personaje? Sinceramente, fue como lanzar un tiro a ciegas sobre lo que él (Mike White) quería. Luego hice la prueba de química, y después recibí el mensaje de Mike diciéndome que el papel era mío. Empecé a llorar, y fue el mejor día de mi vida".

Arnold Schwarzenegger con su hijo Patrick Schwarzenegger | Getty

Ya sabiendo que lo había logrado, el actor explica que se lo contó a parte de su familia, aunque no a todos.

"Obviamente se lo conté a mi prometida porque nos comprometimos la semana anterior, así que le dije: 'Lo siento, me voy a ir siete meses'. Fue el momento perfecto", explica entre risas.

"Luego fui a comer con toda mi familia la semana siguiente y se lo dije y mi madre se puso a llorar. Luego mi hermana se puso a llorar, y luego yo me puse a llorar, y luego Abby se puso a llorar. Todos lloramos. Fue como un efecto dominó de caos y lágrimas", continúa diciendo.

Pero a pesar de su inmensa alegría, el actor ha confesado sentir cierta presión durante el rodaje debido al gran éxito de la serie y a las exigencias de Mike, quien, aparte de ser el creador de la serie, también ejerce otros papeles importantes.

"Sientes cierta presión porque las dos primeras temporadas fueron increíbles. Una de las mayores bendiciones es que él (Mike White) es el guionista, es el showrunner, es el director, es el creador, así que tiene muy claro lo que quiere. Cuando no hacías lo que él esperaba, se acercaba y, en tono de broma, decía: '¿Qué demonios fue eso? Vuelve a hacerlo', desde detrás de la cámara, explica.

Concluye diciendo: "Simplemente tienes que confiar en que él sabe lo que está haciendo, porque lo sabe. Quiero decir, ¡ha funcionado!".

Queda muy poco para el estreno de esta nueva temporada de la serie, donde podremos disfrutar del joven Schwarzenegger, quien enfrenta una gran oportunidad para consolidarse dentro de la industria.