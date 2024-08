Jeremy Jackson (Los vigilantes de la playa) se sincera sobre su época en la cárcel y sus adicciones: "Me estaba hundiendo"

Jeremy Jackson se hizo famoso en los años 90 interpretando a Hobie Buchannan, el hijo de Mitch Buchannon, en la exitosa serie Los vigilantes de la playa. Comenzó su carrera en la serie a los 8 años y rápidamente se convirtió en una de las caras más conocidas de la televisión. Sin embargo, detrás de las cámaras, Jackson enfrentaba una batalla que marcaría su vida: la adicción.

En el nuevo documental After Baywatch: Moment in the Sun, Jackson ha hecho revelaciones perturbadores de su paso por la serie, además, el actor ha hablado con franqueza sobre su adicción en su época en Los vigilantes de la playa. Jackson recuerda una confrontación en el set con su coprotagonista David Hasselhoff, quien le preguntó si estaba fumando marihuana.

Jeremy Jackson en Los vigilantes de la playa | Getty

"Recuerdo que David me dijo: ¿Estás fumando marihuana o algo así?", ha contado Jackson. Pero la realidad era más grave, Jackson estaba consumiendo metanfetaminas. "Cuando no has dormido durante cinco días y has estado fumando metanfetamina, que alguien te pregunte si estás bien es lo peor que te puede pasar", confiesa.

A pesar de estos desafíos, la relación de Jackson con Hasselhoff y otros miembros del reparto, como David Chokachi y Nicole Eggert, ha seguido siendo sólida: "Mi viejo DH y yo hablamos mucho y todavía pasamos tiempo aquí y allá", comenta Jackson. Sobre Eggert, quien actualmente lucha contra el cáncer de mama, Jackson expresa su admiración: "Es una historia de éxito para cualquiera. Es un tipo especial de ser humano".

Reparto de Los vigilantes de la playa | Cordon Press

En el documental, Jackson también ha abordado su tiempo en prisión en 2017 por su implicación en un presunto apuñalamiento: "Me estaba hundiendo en una espiral sin duda. Mi vida se me escapaba de las manos como arena".

Ahora, Jackson está enfocado en su negocio, Jeremy Jackson Fitness, que ayuda a personas con problemas de dismorfia corporal, ansiedad y depresión: "Me he puesto en muy buena forma, pero me di cuenta de que cuando ese aspecto espiritual no está intacto, tiendo a derrumbarme".

Para concluir, Jackson ha afirmado que está en "remisión" de su adicción, destacando que la adicción es una cuestión de salud mental, no de moralidad: "¿Estoy en remisión de la enfermedad crónica, fatal y progresiva que una vez me aquejó? Sí, gracias a Dios. Sí, lo estoy".

A través de su apertura sobre la adicción y sus experiencias difíciles, Jackson muestra un claro compromiso por reconstruir su vida y seguir adelante, buscando la paz y un futuro más saludable y positivo.