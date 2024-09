David Chokachi desvela su técnica para marcar paquete y combatir los efectos del frío en Los vigilantes de la playa

Muchos son los actores que se convirtieron en sex symbols a raíz de Los Vigilantes de la playa. El caso más destacado es el de Pamela Anderson pero si hay que destacar a un miembro del elenco masculino ese es David Chokachi, quien encaraba a Cody Madison.

Ahora, se ha estrenado un documental llamado After Baywatch: Moment In The Sun donde gran parte del reparto se reúne para desvelar algunos de los secretos de la serie.

De esta forma, si recordamos a Chokachi hay una escena que se nos viene a la mente. Estamos hablando del momento en la cabecera donde aparece él embutido en un mini bañador speedo azul mientras se tira a una piscina y luego sale con todos sus músculos mojados a cámara lenta.

Ahora, el actor ha revelado el secreto que tenía para lucir paquete lo mejor posible: "El problema es que muchas veces eran las 6.30 de la mañana y hacía mucho frío, y uno dice: Está bien, vamos a meternos en el agua. Pero se produce un encogimiento que es ridículo", empieza diciendo.

"Tenía mi propia técnica. Básicamente, trataba de encontrar una pequeña toalla o chaqueta y me escondía debajo de ella y me hacía un pequeño trabajo personal", confiesa.

"Entonces se creaba un poco de circulación y te podías representar un poco mejor".

David Chokachi, Cody Madison en los Vigilantes de la playa | Cordon Press

David sigue diciendo que solía pedir utilizar bañadores de pata cortos pero muchas veces no lo aceptaban: "Yo les dije: ¿No puedo usar solo bañadores rojos? Y ellos respondieron: No, porque los salvavidas usan bañadores tipo speedo porque son más efectivos en el agua".

"Descubrí desde el principio de la serie que cuanto más en forma estabas, más episodios escribían para ti, más fans tendrías y más dinero ganabas".

"Era como una meta que se cumplía por sí sola, así que simplemente lo acepté. Quería estar en muy, muy buena forma y me aseguré de estarlo", concluye.