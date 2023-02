Pamela Anderson no se calla y responde tajante a Tim Allen tras negar que le enseñara el pene: "Es importante dejarlo claro"

Pamela Anderson se ha propuesto contar su verdad por partida doble con la publicación de sus memorias 'Love Pamela' y el estreno del su propio documental en Netflix, 'Pamela Anderson: Una historia de amor'.

La actriz está desvelando muchos datos hasta entonces desconocidos sobre su vida. Como reveló hace unas semanas, que puedes ver en el vídeo de arriba, afirmó que el actor Tim Allen le había enseñado su pene durante el rodaje de 'Un Chapuzas en Casa', una famosa sitcom de los 90.

"El primer día de grabación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo con su bata", comenzaba explicando la actriz. "Abrió su bata y me lo mostró todo rápidamente, completamente desnudo debajo", explicaba.

"Dijo que era justo, porque él ya me había visto desnuda 'Ahora estamos en paz'. Me reí incómodamente", declaraba Pamela refiriéndose a los posados que hizo desnuda en la revista Playboy.

Tras esta acusación, Tim no guardó silencio negándolo todo en un comunicado oficial para Variety: "No, nunca sucedió. Nunca haría tal cosa". Sin embargo, Pamela no se ha callado.

En una reciente entrevista para ET, la intérprete ha respondido de forma rotunda a las negativas del actor.

"Él tiene que negarlo porque mirad los tiempos en los que estamos. Si él dijera, 'Oh, sí, hice eso...' estaría metido en un buen lío", explica la artista antes de añadir que "muchas de estas historias son solo la punta del iceberg".

Mas adelante, la presentadora le ha terminado preguntado por qué motivo decidió incluir este relato en sus memorias. "Principalmente porque 'Un Chapuzas en Casa' fue mi primer trabajo y sentí que era importante dejarlo claro", explica la actriz.