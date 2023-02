Pamela Anderson da marcha atrás sobre sus polémicas declaraciones del #MeToo: "Dije algo horrible, pero así era yo"

Pamela Anderson destaca por su sinceridad a la hora de abordar todo tipo de temas. La actriz no ha dudado en criticar a la serie 'Pam y Tommy' que, según ella, no contaba la verdad.

Tampoco ha rehuido referirse a los abusos sexuales de los que fue víctima, como el que desveló sobre Tim Allen. Y con la misma transparencia opinó hace unos años sobre el movimiento #MeToo y las muchas voces que clamaban justicia contra sus agresores en Hollywood.

Anderson dijo en 2017 para Today que muchas mujeres sabían dónde se metían cuando iban solas a una habitación de hotel: "Si alguien responde a la puerta en albornoz, vete", decía.

Ahora, en una entrevista concedida a la revista Interview, la protagonista de 'Los vigilantes de la playa' ha recordado aquellas polémicas palabras: "Fue algo horrible de decir, pero así era yo".

Pamela Anderson | Gtres

Y es que, la intérprete explicó el ambiente en el que se crio: "Mi madre me decía, y creo que este es el tipo de feminismo con el que crecí, que se necesitan dos para bailar un tango. Créeme, he estado en muchas situaciones en las que es como: 'Ven, niña, siéntate en la cama'. Pero mi madre decía: 'Si cuando vas a una entrevista y alguien abre la puerta con una bata de hotel, no entres. Pero si entras, consigue el trabajo'".

"Patiné sobre los bordes de la destrucción, solo tenía ese sentido del valor y la autoestima", confesó Anderson quien esta vez sí puso en valor al #MeToo: "Gracias a Dios por el movimiento #MeToo porque las cosas han cambiado y la gente es mucho más cuidadosa y respetuosa".