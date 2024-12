¿Palomas Negras tendrá temporada 2? Keira Knightley revela lo que quiere ver cuando vuelva la serie

Palomas Negras, el thriller de espías protagonizado por Keira Knightley para Netflix ha sido todo un éxito en esta recta final de año. La serie se ha erigido como una de las más populares de la plataforma, enganchando a millones de espectadores gracias a su trama adictiva y al personaje de la actriz británica, una atípica espía que decide vengarse tras la muerte de su amante.

Con solo 6 episodios, la ficción, estrenada el pasado 5 de diciembre, ha calado rápidamente y son muchos fans los que se preguntan si habrá una segunda temporada que continúe la historia.

Keira Knightley en Palomas Negras | Netflix

Netflix no podía dejar escapar la oportunidad y, efectivamente, la serie está renovada por una temporada 2. De hecho, antes incluso de lanzarse, la plataforma de streaming confirmó que habría más episodios.

Así, durante una entrevista con Variety, Keira Knightley compartió algunas de sus ideas para la segunda temporada... OJO CON SPOILERS.

Keira Knightley en Palomas Negras | Cordon Press

Después de que Jason, el amante de Helen Webb (Knightley) fuera asesinado, la espía está empeñada en vengarse antes de toparse con una conspiración global que podría resultar en la Tercera Guerra Mundial, enfrentándola a las Palomas Negras y su líder, la Sra. Reed (Sarah Lancashire) o a su compañera, Dani (Agnes O'Casey).

"Quiero matar a Dani. No creo que esté bien que ella haya intentado follar con mi marido y matarme en Nochebuena", dijo al medio.

La actriz recalcó que el asesinato estaría totalmente en línea con la forma de pensar de su personaje, diciendo: "¡Definitivamente mataría a Dani! No está bien follar con su marido, o intentar follar con su marido. Quiero decir, yo puedo tener aventuras, pero él no, obviamente".

Ben Whishaw y Keira Knightley en Palomas Negras | Cordon Press

Sobre si su personaje podría enfrentarse a su amigo Sam (Ben Whishaw ) en los nuevos episodios, la actriz señaló que sería "divertido para mí y para Ben": "No es que diga que esto es lo que va a pasar en la segunda temporada, porque en realidad no lo sé. Pero siempre nos lo preguntábamos".

"No hay moralidad. Por lo tanto, todo tiene un precio. Y no hay nada más alto que su propio ego y sus propios seres. Son mercenarios. Entonces, ¿existe un mundo en el que se atacan entre sí? Joe [Barton, el showrunner], cuando hablamos de ello, dijo: 'Absolutamente no. Son completamente mejores amigos'. Pero le plantas la idea a Joe, y luego se va pensándolo".