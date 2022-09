Lea Michele habla sobre las acusaciones de ser tóxica en 'Glee' y de los rumores de que no sabe leer ni escribir

En los últimos años las críticas hacia Lea Michele son una tendencia muy recurrente. Llegando a tacharla de racista y de convertir el trabajo de filmación en procesos muy desagradables para el elenco. Ahora la actriz de 32 se encuentra en plena promoción del musical 'Funny Girl' que protagoniza en Broadway desde principios de septiembre.

Aunque Michele pidió disculpas tras estas acusaciones en su momento, en una entrevista para The New Times ha retomado este planteamiento, no de forma directa, pero intentado responder a por qué sus compañeros podrían decir que era una persona con la que era difícil trabajar.

"Tengo una ventaja. Trabajo muy duro. No dejo lugar para errores. Es ese nivel de perfeccionismo, o esa presión de perfeccionismo, no deja muchos puntos ciegos".

Lea Michele en 'Glee' | Fox

"Realmente entiendo la importancia y el valor ahora de ser un líder", alegando al medio que ha tenido un largo tiempo intenso para reflexionar sobre estos temas. "No solo significa ir y hacer un buen trabajo cuando la cámara está rodando, sino también cuando no lo está. Y eso no siempre fue lo más importante para mí".

Intérpretes como Heater Morris o Gerad Canonico son algunos de los compañeros de reparto que han protestado contra el comportamiento de la actriz. Aunque otros como Samantha Marie Ware, con quien compartió pantalla en 'Glee' durante el año 2015 fueron más concretos, afirmando que Michele convirtió "su primer contacto televisivo en un infierno". Sumado a un constante grupo de microagresiones que le hicieron cuestionarse el futuro de su carrera en Hollywood.

Aunque la intérprete no siempre ha guardado una mala relación con sus compañeros de profesión. Al inicio de esta noticia puedes encontrar un vídeo donde se ve detalladamente la buena relación que guarda con la actriz Emma Roberts, con quién compartió pantalla en la serie 'Scream Queens'.

Michele aborda el rumor que afirma que no sabe leer ni escribir

Desde 2018 se ha comentado por redes sociales la lenta capacidad de lectura de la intérprete, cuando un grupo de podcasters compartieron la teoría de que era analfabeta en Facebook. Llegando a viralizarse esta idea.

La actriz ha considerado este comentario de sexista, realizando las siguientes declaraciones: "Fui a 'Glee' todos los días; sabía mis líneas todos los días ¿Y luego hay un rumor en Internet de que no puedo leer ni escribir? Es triste. Realmente lo es. A menudo pienso que si fuera un hombre, las cosas no serían así".

Incluso mantuvo una conversación con Ryan Murphy creador de 'Glee' en torno a esta polémica, donde comenta que le dijo: "¿La gente cree que tengo tiempo en mi vida para hacer esto?".

