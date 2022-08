Lea Michele no puede evitar atraer algo de polémica a cada proyecto desde que salieron a la luz las acusaciones de varios actores de 'Glee' que aseguraron que trabajar con ella fue un infierno.

Las alegaciones de su abusivo comportamiento se destaparon haciendo que la propia actriz se pronunciase para asegurar que estaba "escuchando y aprendiendo", pero para algunas de sus excompañeras como Samantha Marie Ware o Amber Riley no fue suficiente.

Michele ha estado varios años alejada del ojo público, y también dedicada a su primer hijo, Ever Leo.

Pero recientemente ha vuelto por todo lo alto, primero con una gira de su música y ahora al convertirse en la protagonista del musical de 'Funny Girl' en Broadway. Un fichaje que trajo mucha cola pues la primera elección fue Beanie Feldstein, que acabó abandonando y dando lugar a que Lea ocupase su lugar.

Pero la producción musical ahora vuelve a ser noticia por otro anuncio, y es que la veterana Jane Lynch, que interpreta en el musical a Mrs. Brice, ha anunciado que abandona antes de lo previsto y esta será su última semana.

Jane Lynch en 'Glee' como Sue Sylvester | Fox

Lynch dio vida a la inolvidable Sue Sylvester en 'Glee', por lo que conoce de sobra a Michele, y los rumores de que se va por su llegada no han tardado en circular. Sin embargo, la actriz lo ha dejado claro en Playbill.

"Tengo vacaciones el 14 de agosto, y tenía que hacer solo cinco shows después, y es un vuelo de 6 horas, así que pensé, 'vamos a dejarlo ahora'", explicaba.

"No tiene nada que ver con no querer ver a Lea. Yo hablo con Lea por mensajes. Ella y yo estamos bien. Me alegro por ella. Me encanta trabajar con Julie, con Beanie. No hay drama aquí. Ninguno", aclara tajante.

