El padre de Jeff Dahmer acusa a Netflix de "dulcificar" sus crímenes y cuelga un "prohibido el paso" en su casa

'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' o simplemente 'Dahmer' es un retrato voraz de uno de los asesinos en serie más terroríficos de la historia de Estados Unidos.

Desde que la serie llegó a Netflix se ha hablado mucho de ella y no hay día que no se desentierren aspectos de la vida de Jeff Dahmer, sus víctimas o incluso cuál era la relación con su abuela.

El furor que ha causado la serie ha sido tal que ya hay quien ha romantizado al temible asesino en serie y pretende disfrazarse de él en Halloween, una preocupante tendencia.

No podemos olvidar que Dahmer asesinó, violó, descuartizó e incluso se comió a 17 hombres. Y es que remover el pasado no solo afecta a los familiares de sus víctimas, sino también a la propia familia del carnicero de Milkauwee.

Este es el caso de Lionel Dahmer. Y es que el padre del asesino en serie sigue vivo.

Lionel Dahmer quiere tomar medidas contra Netflix

Lionel tiene 86 años y vive en Ohio, pero asegura, según ha comunicado The US Sun, que Netflix no se puso en contacto con él.

Así, estaría buscando asesoramiento legal para demandar a Netflix por los dos nuevos programos que hay sobre los asesinatos de su hijo, 'Dahmer' y 'Las cintas de Jeffrey Dahmer'. Así, su representante legal asegura que no fue contactado en ningún caso.

Es más, según el medio mencionado anteriormente, Lionel ha colgado un cartel de "prohibido el paso" para evitar a los 'turistas oscuros' que quieren conocer los escenarios de vida del asesino en serie.

Al parecer, Lionel podría estar muy descontento con la plataforma, pues dice que todo se ha "embellecido" y que se centra en detalles que no son comprobables, como las conversaciones con las víctimas.

En cuanto a por qué Lionel no ha dado su versión sobre lo que pasó, el representante del mismo ha recalcado que ya publicó un libro contando toda su experiencia, 'La historia de un padre', y que ahí está todo lo que tiene que decir.

